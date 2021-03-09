Краснодар занял восьмое место среди городов-миллионников с самыми вежливыми водителями

Краснодар занял восьмое место в рейтинге городов с самыми вежливыми водителями , составленный исследовательским центром портала Superjob.ru. В опросе на эту тему приняли участие 13 тыс. водителей и пешеходов из городов-миллионеров страны.

Так, краснодарские водители оценили вежливость на дорогах выше среднего – на 3,2 балла из 5. Пешеходы немного ниже – на 2,9 балла.

Самые вежливые водители - жители Красноярска (3,6 баллов). В Москве пешеходы оценили вежливость на дорогах на 3,1 балла, водители на 3,5 баллов. Санкт-Петербург и Пермь - 3 балла от пешеходов и 3,5 от водителей. В Ростове-на-Дону пешеходы поставили водителям оценку 3 балла, водители - 2,9.

Как писал “Ъ-Кубань”, Краснодар стал одним из лидеров российских городов-миллионников по качеству воздуха.

Наталья Решетняк