ЦБ отозвал лицензию у казанского АО НКО «Сетевая расчетная палата»

Центробанк отозвал лицензию у казанского акционерного общества «Небанковская кредитная организация "Сетевая расчетная палата"». Об этом говорится в сообщении регулятора.

Отмечается, что компания нарушала федеральные законы, которые регулируют банковскую деятельность, и нормативные акты ЦБ. В связи с этим Банк РФ в течение года применял в отношении кредитной организации меры, в частности, вводя ограничения на осуществление отдельных банковских операций.

НКО «Сетевая расчетная палата» занималась проведением непрозрачных операций, направленных на обеспечение расчетов между физлицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.

В данный момент в казанской организации назначена временная администрация ЦБ. Она будет действовать до даты назначения конкурсного управляющего или ликвидатора.

По величине активов НКО «Сетевая расчетная палата» занимала по данным на 1 февраля 277-е место в банковской системе страны.

"Ъ-Казань"