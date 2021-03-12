В Удмуртии выявили 75 случаев заражения коронавирусом за сутки

За минувшие сутки в Удмуртии выявили 75 случаев заражения коронавирусом. Диагноз подтвердили у шести детей до 14 лет и 22 человек старше 65 лет, сообщает оперштаб региона.

В целом среди заболевших 26 жителей Ижевска, 10 граждан из Глазова, девять из Можги, шесть — из Сарапула, пять — из Шарканского района, по три — из Воткинска, Воткинского и Увинского районов, по два — из Алнашского, Глазовского и Сюмсинского районов, по одному — из Киясовского, Можгинского, Сарапульского и Селтинского районов. При этом 71 пациент вылечился от COVID-19.

За все время в Удмуртии зарегистрировали 29 193 случая заражения коронавирусом. Из них 366 закончились летальным исходом, 25 879 человек выздоровели, остальные продолжают лечение, 107 инфицированных находятся в тяжелом состоянии.