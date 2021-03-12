Во Владивостоке к 2022 году построят рыбный логистический комплекс

На полуострове Назимова в Приморье запланировано строительство рыбного агрологистического комплекса. В нем будут сосредоточены крупные холодильные мощности и организована аукционная торговля ценными морепродуктами.

«Проект предусматривает строительство на полуострове Назимова холодильного склада на 25 тыс. т, специализированного порта с общим грузооборотом почти 360 тысяч тонн в год и крупнейшие в Азиатско-Тихоокеанском регионе аукционные торги ценными морепродуктами»,— говорится в сообщении пресс-службы правительства Приморья.

Власти Приморья отмечают, что Росрыболовство подготовило новую концепцию Дальневосточного рыбоперерабатывающего кластера, в который входят четыре взаимосвязанных региональных дивизиона — Приморский, Сахалинский, Курильский и Камчатский. «Развитие Приморского дивизиона в рамках кластера — ключевой стратегический приоритет, поскольку наш край является оптимальной площадкой для развития масштабной рыбопереработки при условии создания дополнительных холодильных мощностей»,— заявил руководитель агентства по рыболовству Приморья Валерий Корко.

Проект реализует ООО «Евразийский рыбный центр» совместно с Фондом специализированных программ поддержки, развития и стимулирования Управления делами Президента Российской Федерации. Как сообщили в агентстве по рыболовству Приморского края, ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на начало 2022 года.

Алексей Чернышев, Владивосток