Сегодня исполняется 66 лет члену Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Николаю Сванидзе

Его поздравляет президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер:

— Уважаемый Николай Карлович! Поздравляю Вас с 66-летием. День рождения — приятный повод выразить Вам признательность и восхищение за Вашу профессиональную и общественную деятельность, одна из сторон которой — работа в Общественном совете РЕК, что мы особенно ценим и даже гордимся. Насколько бы ни были неформальны наши отношения, мы помним, что имеем возможность общаться в Вашем лице с одним из основателей свободной журналистики России, который до сих пор олицетворяет честь и высокие нравственные стандарты профессии. Эти редкие качества остаются в ней именно благодаря таким личностям, как Вы. Желаем Вам успехов во всех Ваших начинаниях, здоровья и удачи. Ад мэа вы-эсрим — до ста двадцати!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»