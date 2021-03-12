В Красноярске директора АО «Сельэлектрострой» заподозрили в махинациях с НДС на 30 млн рублей

По следствием оказался директор красноярской компании АО «Сельэлектрострой», которого подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 1 ст. 199 УК РФ). Об этом сообщила старший помощник руководителя краевого управления Следственного комитета РФ Ольга Шаманская, отметив, что основанием для возбуждения дела послужили материалы регионального главка МВД.

По версии следствия, топ-менеджер компании, занимающейся строительством ЛЭП, предоставил в налоговую инспекцию декларации и первичные бухгалтерские документы, содержащие недостоверные сведения о финансово-хозяйственной деятельности между АО «Сельэлектрострой» и фиктивными контрагентам. Таким образом, считает следствие, он завысил расходы предприятия и занизил налогооблагаемую базу, уклонившись от уплаты НДС на сумму около 29 млн руб.

«Следствие предполагает, что директор АО «Сельэлектрострой» для включения в налоговую отчетность искаженных данных, снижающих налоговую базу, использовал цепочку подставных фирм, получая документацию о совершении фиктивных сделок для возмещения налога на добавленную стоимость от созданной группой лиц организации, целью которой являлось обналичивание денежных средств», - рассказала Ольга Шаманская.

Илья Николаев