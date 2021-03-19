«Зачем намеренно делать так, чтобы все выглядело, как будто тебя не существует?» Ричард Докинз о том, как жить без религии

26 марта исполняется 80 лет Ричарду Докинзу — знаменитому эволюционному биологу и популяризатору науки, известному своим непримиримым отношением к религии. Анастасия Ларина перечитала его интервью и книги, чтобы понять, каково это — смотреть на мир, в котором нет бога

1

Ну, я не совсем убежден, что Бога не существует. Я просто переворачиваю вопрос, чтобы сказать, что нет никаких реальных оснований утверждать, что Бог действительно существует, и поэтому он с такой же вероятностью существует, как зубная фея или розовые единороги.

2

Если бы я был религиозен, я бы очень боялся эволюции. Я бы пошел даже дальше: я бы боялся науки в целом. Потому что научное видение мира гораздо более захватывающее, поэтическое и наполненное чудесами, чем что-либо в убогом арсенале религиозного воображения.

3

Вообще, не так много теологов и очень много ученых отвергли Дарвина и теорию эволюции. Теологи, которые приняли дарвинизм, увидели в нем божественный механизм. Они увидели, что эволюция была способом, которым Бог создавал мир: Бог сделал так, чтобы вещи создавали себя сами.

4

Поражает безоговорочная убежденность религиозного ума в том, что несколько капель воды и краткое бормотанье могут кардинально изменить ход жизни ребенка вне зависимости от желания родителей, самого ребенка, от его счастья и психологического благополучия.

5

Применение противозачаточных средств иногда критикуют как «противоестественное». Да, это так — очень противоестественное. Беда в том, что противоестественно и всеобщее благосостояние.

6

Католицизм настаивает на том, что человеком плод становится непосредственно во время зачатия, но это довольно изящно опровергается. Покажите католическому священнику пару однояйцевых близнецов (они, разумеется, разделяются уже после зачатия) и попросите его показать, кому из них досталась полученная при зачатии душа, а кто остался зомби.

7

Моя утопия — это мир, в котором убеждения основаны на фактах, а мораль — на разумном замысле, замысле разумных людей (или роботов!). Ни верования, ни мораль не должны основываться на внутренних чувствах или на древних книгах, частных откровениях или жреческих традициях.

8

Нам невероятно повезло понимать, откуда мы происходим,— у людей, живших до 1859 года, такой привилегии не было. Представление о том, что с каждым живым организмом на Земле у нас есть общие предки, что мы являемся наследниками четырех миллиардов лет последовательной эволюции,— это не та вещь, которую можно легко принять к сведению, но это, безусловно, стоит усилий.

9

Если Вселенная страннее, чем мы можем предположить, то не потому ли это, что мы прошли естественный отбор, позволяющий нам предполагать только то, что нам было необходимо для выживания в Африке в эпоху Плейстоцена?

10

«Эгоистичный ген» означает лишь, что гены эгоистичны. Это не значит, что эгоистичны организмы. Не бывает гена, который принесет себя в жертву ради пользы других генов. Но бывают гены, которые заставляют организмы приносить себя в жертву ради других организмов.

11

Способность религии утешать не делает ее более правдивой.

12

Не только наука разрушает религию, но и религия разрушает науку. Она учит людей довольствоваться банальными, сверхъестественными, ничего не объясняющими доводами и не позволяет им увидеть реальные объяснения. Она учит людей доверять авторитету, откровению и вере вместо того, чтобы требовать доказательств.

13

Если бы я был Богом, желающим создать человека, я бы сделал это более прямым путем, а не эволюцией. Зачем же намеренно делать так, чтобы все выглядело так, как будто тебя не существует?

14

Что же касается религии, то я думаю, что в человеческий мозг естественным отбором было встроено нечто, что некогда было полезным, а в цивилизованных условиях обрело форму религии, но что не было религией, когда возникло и когда было полезным.

15

Наука подкрепляет свою претензию на знание истины своей впечатляющей способностью заставлять вещество и энергию прыгать по команде через кольцо, а также умением предсказывать, что и когда случится.

16

Даже если бы эволюция или преподавание эволюции действительно поощряли безнравственность, это не значило бы, что теория эволюции неверна.

17

Поскольку традиционные религии на Западе в упадке, их место оказалось занято не столько наукой с ее ясным и величественным видением космоса, сколько паранормальным и астрологией. Некогда можно было надеяться, что к концу XX столетия, наиболее успешного с научной точки зрения, наука будет встроена в нашу культуру, а наше эстетическое чувство дорастет до ее поэзии. Скрепя сердце, признаю, что этим надеждам не суждено сбыться. Книги по астрологии продаются лучше, чем книги по астрономии. Телевидение валом валит к второразрядным фокусникам, строящим из себя экстрасенсов и ясновидящих.

18

Современная физика учит нас, что истина не так проста, как нам кажется на первый взгляд или как кажется нашему крайне ограниченному разуму, который эволюция приспособила иметь дело с объектами средних размеров, движущимися со средними скоростями, преодолевая средние расстояния на просторах Африки. Перед лицом этих глубоких и возвышенных тайн низкопробные интеллектуальные потуги позеров, изображающих из себя философов, выглядят не стоящими внимания взрослого человека.