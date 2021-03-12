«ВКонтакте» опровергла выдачу СКР данных по делу Галяминой

Социальная сеть «ВКонтакте» опровергла сообщения о передаче в Следственный комитет России (СКР) данных посетителей страниц в связи с делом муниципального депутата Тимирязевского района Москвы Юлии Галяминой. Ранее адвокат политика Мария Эйсмонт заявила The Insider, что следствие получило от соцсети телефоны, адреса электронной почты и IP-адреса пользователей, которые поставили лайки под постом с призывами к участию в несанкционированной акции.

По словам госпожи Эйсмонт, это подтверждают документы, которые были изучены в Мосгорсуде, где рассматривалась апелляция на приговор. Сама Юлия Галямина написала в Twitter, что передавалась также информация о пользователях, которые просто заходили на ее страницу.

Представители соцсети заявили, что передача таких данных технически невозможна. «"ВКонтакте" нет функциональности "Гости страницы". Мы не собираем, нигде не отображаем и, соответственно, не передаем такие данные»,— сообщили в пресс-службе «ВКонтакте».

Во «ВКонтакте» добавили, что по требованию закона все компании обязаны отвечать на запросы правоохранительных органов. «При этом по закону мы не вправе не только раскрывать подробности о запросе, но и подтверждать сам факт его получения. Но даже если получили, то его обработка происходила исключительно в рамках закона — после проверки всех необходимых требований к таким запросам»,— заявили в соцсети.

В соцсети предположили, что следователи могли сами изучить страницу депутата. «Она не закрыта настройками приватности, поэтому при просмотре страницы можно было определить всех, кто оставил комментарий или отметку "Нравится", а затем направить в наш адрес официальные запросы в установленном законом порядке уже в отношении этих пользователей. И в таком случае мы также обязаны ответить на запрос, если он соответствует требованиям закона. При этом в абсолютном большинстве случаев правоохранительные органы не сообщают нам конкретные обстоятельства уголовных дел — такого требования законодательство не содержит»,— сказали в компании.

Мосгорсуд 11 марта отказал в жалобе защиты Юлии Галяминой на приговор Тверского районного суда по делу о неоднократном нарушении правил публичных акций (ст. 212.1 УК РФ). Ранее суд приговорил ее к двум годам лишения свободы условно с запретом преподавать и избираться. Суд тогда признал, что собравшиеся на акции протеста 15 июля 2020 года, к участию в которой призывала Юлия Галямина, «скандировали слоганы, мешали проезду транспорта, топтали зеленые насаждения».

О решении суда — в материале “Ъ” «Юлию Галямину изолировали от выборов».