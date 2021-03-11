Суд оставил в силе условный приговор Юлии Галяминой

Московский городской суд отказал в жалобе защиты муниципального депутата Юлии Галяминой на приговор Тверского районного суда по делу о неоднократном нарушении правил публичных акций (ст. 212.1 УК РФ), сообщает пресс-служба судов Москвы. Ранее суд приговорил Юлию Галямину к двум годам лишения свободы условно с запретом преподавать и избираться.

Тверской суд вынес приговор Юлии Галяминой в декабре 2020 года. Суд тогда признал, что собравшиеся на акции протеста 15 июля, к участию в которой призывала Юлия Галямина, «скандировали слоганы, мешали проезду транспорта, топтали зеленые насаждения».

Юлия Галямина стала четвертым человеком, осужденным по так называемой дадинской статье, названной по имени первого осужденного Ильдара Дадина. Приговор Ильдару Дадину, который был отменен Верховным судом, предусматривал реальный срок заключения. Другие осужденные по 212.1 УК РФ — координатор «штаба Навального» из Архангельска Андрей Боровиков и программист Константин Котов из Москвы — были приговорены к 400 часам обязательных работ и полутора годам колонии соответственно. Обвинение требовало для Юлии Галяминой три года колонии.

Ранее госпожа Галямина объявляла о намерении участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году. После оглашения запроса обвинения она объявила, что планирует в 2024 года баллотироваться в президенты России.

О решении суда — в материале “Ъ” «Юлию Галямину изолировали от выборов».