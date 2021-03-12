Депутаты разгребают мусор

Нижегородские чиновники признали сложности с вывозом мусора, вызванные аномальными снегопадами и несвоевременной очисткой проездов в жилых кварталах, из-за чего мусоровозы застревали в колеях. Спикер заксобрания усомнился в эффективности работы областного министерства экологии с региональными операторами и предложил активнее штрафовать нарушителей за переполненные контейнеры. Однако в минэкологии сообщили, что не получали по этому поводу от муниципалитетов ни одной жалобы. Депутаты считают неудовлетворительной работу региональных операторов в условиях растущих тарифов, а в правительстве готовят новую программу рекультивации полигонов.



Случившиеся в феврале аномальные снегопады вскрыли целый ряд проблем в сфере обращения с коммунальными отходами, сообщил министр экологии Нижегородской области Денис Егоров на заседании Ассоциации представительных органов региона, традиционно обсуждающей проблемы муниципалитетов. Нижегородцы массово жаловались на переполненные контейнерные площадки, когда мусоровозы сутками не могли проехать во дворы из-за нечищеных дорог, а уборщики зачастую перетаскивали мешки и пакеты с отходами вручную. Министр Егоров раскритиковал несогласованность работы коммунальных служб и региональных операторов, добавив, что министерство неоднократно просило районные администрации надлежащим образом организовать уборку снега на внутриквартальных проездах. Поскольку за чистоту дворов отвечают домоуправляющие компании и ТСЖ, районные чиновники могли бы штрафовать их руководство за нарушение правил благоустройства, но ни одного муниципального акта о срыве графиков вывоза отходов в минэкологии не поступило. При этом инспекторы регионального экологического надзора в феврале выявили более 80 нарушений, связанных с ненадлежащим содержанием контейнерных площадок и несвоевременным вывозом отходов, отметил министр.

В минэкологии уверены, что муниципалитеты не в полном объеме финансируют содержание контейнерных площадок и перекладывают свою ответственность на региональных операторов, хотя те обязаны лишь вывозить мусор. Зачастую площадки превращаются в мини-свалки, однако денег на их обустройство в бюджете Нижегородской области пока нет. Сами операторы потратили 115 млн руб. на покупку 13 тыс. контейнеров, бункеров для крупногабаритного мусора и обустройство площадок, а областной бюджет в 2019–2020 годах направил на эти же цели более 700 млн руб. «Муниципалитетам необходимо еще 11 тыс. площадок, 25 тыс. контейнеров и 3 тыс. бункеров. Пока в этом году средства по этой программе не выделены, потребность составляет 800 млн руб. Самим МСУ нужно закладывать средства в бюджетах на эти цели», — подчеркнул Денис Егоров. Заместитель губернатора Андрей Гнеушев заверил, что правительство не отказывается от этих обязательств, но неизвестно, когда в бюджете найдутся деньги. В целом региональные чиновники оценили работу операторов ТКО удовлетворительно. По данным минэкологии, услугами по вывозу ТКО охвачено 95% территории Нижегородской области, а собираемость платы за 2020 год с жильцов многоквартирного фонда и юрлиц составила 92%, частных домов — 81%.

Впрочем, депутаты и муниципальные чиновники оценили ситуацию не столь позитивно. «Самое неприятное в том, что качество вывоза мусора стало хуже, а тарифы — выше. Неудовлетворительная ситуация и в Нижнем Новгороде, и в районах области очевидна, причем не только во время снегопадов. В этом надо разбираться комплексно, а не отмахиваться от проблемы», — заявил спикер заксобрания Евгений Люлин. К статистике были замечания у председателя думы Нижнего Новгорода Олега Лавричева, сообщившего, что в городе около тысячи контейнерных площадок были исключены из уборки из-за проблем с подъездом. «Картина с переполненными мусорными баками встречается постоянно. Насколько эффективно министерство работает с региональными операторами? Тысячи жалоб от жителей получаем! Может, подключить административные инспекции при администрациях, которые могут штрафовать нарушителей?» — предложил господин Лавричев. Денис Егоров напомнил ему об отсутствии сигналов от органов МСУ в минэкологии. Андрей Гнеушев призвал «не перегибать палку» с санкциями против администраций, чтобы ответственность все же несли ДУКи и ТСЖ.

Представители районов попросили разработать программу рекультивации старых переполненных свалок, поскольку в местных бюджетах нет денег, чтобы экологически обезопасить территории. Денис Егоров отметил, что к 2023 году будет создан межмуниципальный полигон в Арзамасском районе, который снимет остроту с приемкой отходов в Сергаче и соседних районах. «Рекультивация старых полигонов — серьезный вопрос. Мы знаем, как это сделать, но необходимы бюджетные средства на разработку проектной документации. А программа Минэкологии РФ подразумевает лишь ликвидацию несанкционированных свалок только в черте городов. Соответственно, в федеральном финансировании регион ограничен», — отметил министр. Также к концу года в правительстве не исключают пересмотра нормативов накопления ТКО, чтобы частные домовладельцы могли платить меньше.

По фактам неудовлетворительной уборки снега мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев пообещал депремировать ответственных в городской администрации и глав всех восьми районов города.

Роман Рыскаль