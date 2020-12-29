ЦКАД да ЦКАД кругом

Госкомпания «Автодор» запустила движение сразу на нескольких участках Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД), и теперь 90% трассы доступно для пользователей. Тарифы за проезд составляют 2,5–5 руб. за 1 км в зависимости от способа оплаты и пройденного расстояния. Эксперты прогнозируют, что это разгрузит подмосковные дороги и МКАД, но отмечают, что трасса введена в строй недоделанной — без ряда съездов и развязок. На достройку может уйти еще два-три года и миллиарды рублей.

Самый протяженный участок, открытый «Автодором»,— так называемый ЦКАД-4, соединяющий трассы М7 и М4. С учетом остальных открытых участков (всего их пять, около 170 км) теперь можно съехать с М10 и без остановок на скорости 110 км/ч, объехав Москву с восточной стороны, добраться практически до пересечения с М2. 220-километровый маршрут по кольцу занимает 2,5 часа (оценка «Яндекса» на 28 декабря), если ехать через Москву с 8-балльными пробками — 3 часа 15 минут.

ЦКАД, напомним, строился с 2014 года. Проект поделен на четыре комплекса: ЦКАД-1 (между трассами М4 и М3), ЦКАД-3 (между М11 и М7), ЦКАД-4 (между М7 и М4), ЦКАД-5 (между М3 и М10). Последний — единственный бесплатный участок кольцевой, представляющий расширенные участки старой «бетонки».

На остальных плата за проезд составляет от 2,5 руб. (при использовании бесконтактного транспорта) до 5 руб. за 1 км (при оплате наличными) для легковых авто.

С помощью введенной здесь впервые в РФ системы free-flow плата списывается со счетов водителей без остановок перед шлагбаумами. При недостатке средств копится долг, который нужно погасить в течение пяти дней. Нарушителей будут штрафовать на 1,5–5 тыс. руб., поправки к КоАП уже приняты Госдумой и скоро, вероятно, вступят в силу.

С учетом открытых к 28 декабря участков 90% кольцевой автодороги уже работает, а летом 2021 года «Автодор» обещает достроить последний отрезок ЦКАД-1 между Симферопольским и Калужским шоссе. 28 декабря из-за новых развязок многие водители путались: пользователи форума Roads.ru (дорожное строительство) заметили на «малой бетонке» на юге нетипичный затор, который образовался после запуска ЦКАД. В «Автодоре» призывают заранее изучать схемы, например, четырехуровневого пересечения М4, А107 и ЦКАД.

Директор по закупкам транспортных услуг FM Logistic Эдуард Миронов, комментируя востребованность ЦКАД у перевозчиков, приводит в пример маршрут Коледино—Ногинск (рядом расположены склады): перевозки по ЦКАД будут быстрее относительно А107 (экономия 10–20 минут) и МКАД (более часа).

«Учитывая высокий уровень складской и транспортной активности, сосредоточенной в Новой Москве и в южной части Мособласти, данный участок будет использоваться при доставке грузов»,— говорит господин Миронов.

Сотни тысяч жителей Подмосковья получили возможность перемещаться между отдаленными районами, минуя МКАД и загруженную «бетонку», говорит член общественного совета при подмосковном минтрансе Андрей Мухортиков, уточняя, что, вероятно, стоит ожидать небольшой разгрузки Московской кольцевой автодороги. Главным недостатком эксперт называет множество недостроенных съездов и целых развязок: пока нельзя удобно съехать с ЦКАД на Дмитровское, Волоколамское шоссе, М5. «Часть съездов просто не успели построить, поскольку стояла политическая задача запустить проект к Новому году»,— поясняет Андрей Мухортиков, имея в виду публичные обещания вице-премьера Марата Хуснуллина пустить большую часть трассы к концу 2020 года. Некоторых развязок не было в первоначальном проекте, напоминает господин Мухортиков. В 2019 году Минтранс признал, что документация содержит много узких мест (в частности, не было предусмотрено развязки между ЦКАД и Можайским шоссе). Всем этим нужно было заниматься еще пять лет назад и запускать сразу готовую дорогу, говорит Андрей Мухортиков, теперь на проектирование и строительство может уйти еще два-три года.

Похожая ситуация, кстати, сложилась и с трассой М11 «Нева»: в первоначальный ее проект не входил обход Твери, водители, перемещаясь между столицами, сегодня едут через населенные пункты со светофорами. «Автодор» уже проектирует обход, в октябре 2020 года экс-глава Минтранса Евгений Дитрих говорил, что денег на дорогу нет. В случае с устранением узких мест на ЦКАД «Автодору» также придется искать источники финансирования. Проектирование недостающих развязок госкомпания начала за свой счет, строительство предварительно оценено в 44 млрд руб., Минфин денег на это пока не нашел, о чем “Ъ” рассказывал еще в 2019 году.

Иван Буранов