На ЦКАД начали штрафовать за проезд без оплаты

С 10 января в связи с вступлением в силу поправок к КоАП в России начал действовать новый вид штрафа — за бесплатный проезд по платной дороге. Санкция составляет 1,5 тыс. руб. для владельцев легковых автомобилей, 5 тыс. руб.— для владельцев грузовиков и автобусов. Ространснадзор применяет санкцию не чаще одного раза в сутки для одной машины. Если в течение 20 дней водитель закрывает долг перед оператором автодороги, постановление отменяется.

Новые штрафы предназначены прежде всего для Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Подмосковье, где будет налажена безбарьерная системы оплаты free-flow: шлагбаумов нет, деньги списываются со счетов водителей с помощью камер и бесконтактных транспондеров. Тарифы за проезд для легковых авто варьируются от 2,5 до 5 руб. за 1 км. Санкция по новой статье 12.21.4 КоАП сможет применяться и на платных дорогах без free-flow (М11 «Нева», обход Одинцово, Западный скоростной диаметр и т. д.), к примеру, если водитель проехал бесплатно, сломав шлагбаум или пристроившись вплотную за грузовиком.

Иван Тяжлов