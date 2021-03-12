«Трактор» остановился в Уфе

Хоккейный клуб «Трактор» потерпел поражение от уфимского «Салавата Юлаева» в серии матчей 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Со счетом в серии 1:4 «черно-белые» выбывают из дальнейшей борьбы за Кубок Гагарина. Два предыдущих матча завершились всухую, в этот раз на табло в конце игры было 3:2 в пользу «Салавата», причем победную шайбу уфимцы забросили незадолго до финального свистка.



Челябинский «Трактор» покинул борьбу за Кубок Гагарина на стадии 1/8 финала. Чтобы выяснить, кто выйдет победителем из противостояния с уфимским «Салаватом Юлаевым», хватило пяти матчей. 11 марта «Трактор» проиграл в гостях 2:3, что обеспечило хозяевам выход в следующий круг.

Подопечные Анвара Гатиятулина в первом периоде трижды имели численное преимущество на льду, но не смогли его реализовать. Сопернику хватило одного такого момента: в середине двадцатиминутки Тему Хартикайнен открыл счет. Во втором периоде Сакари Маннинен снова в большинстве удвоил преимущество «Салавата». Уже во втором игровом отрезке Игорь Полыгалов отыграл одну шайбу, а в третьем периоде Александр Авцин сравнял счет. После этого «Трактор» проявлял активность в атаке, но уфимцы смогли не пропустить, а на последней минуте судья назначил буллит в ворота гостей, и Маркус Гранлунд поразил ворота Ивана Федотова.

«Сегодня у нас была одна игра, и ребята ее провели как последнюю,— прокомментировал матч главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин.— Она последней в принципе и получилась. Ни к кому претензий предъявить не можем. Только слова благодарности».

В этом сезоне регулярный чемпионат «Трактор» завершил на пятом месте турнирной таблицы Восточной конференции (в прошлом году команда вообще не вышла в плей-офф), «Салават Юлаев» — на четвертом. Серию плей-офф челябинцы начали удачно, обыграв соперника в гостях со счетом 3:1. Затем «Салават» на своем льду одержал победу со счетом 3:2. Домашние матчи челябинцы проиграли всухую, пропустив в первом из них четыре, а во втором — три шайбы. После поражения со счетом 0:3 капитан «Трактора» Сергей Калинин сказал, что «черно-белые» «хорошо действовали большую часть игры, старались играть в атаке, не давая создать моменты в своей зоне», и добавил, что, по его словам, «это удалось». «Пропустили нелепые и незакономерные голы. Что есть, то есть. Нам нужно самим забивать, потому что две игры и ноль голов. Стараться меньше пропускать и больше забивать — это основа плей-офф. Они воспользовались нашими ошибками, а мы нет»,— прокомментировал хоккеист.

Борьбу за Кубок Гагарина продолжает другой южноуральский клуб — магнитогорский «Металлург». В серии с «Барысом» команда ведет со счетом 3:2. Следующая их встреча состоится 12 марта в Нур-Султане. В случае победы в этом матче магнитогорцы выйдут в четвертьфинал, в случае поражения команды встретятся в седьмой раз. Все остальные участники 1/4 финала уже определились: в Восточной конференции это казанский «Ак Барс» (выиграл у нижегородского «Торпедо» в серии 4:0) и омский «Авангард» (4:1 с екатеринбургским Автомобилистом»), в Западной — ЦСКА (победа 4:0 в серии со «Спартаком»), «Локомотив» (4:0 с «Йокеритом»), СКА (4:1 с минским «Динамо» и московское «Динамо» (4:1 с «Северсталью»).

Артур Якушко