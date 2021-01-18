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Нового председателя ХДС Армина Лашета характеризуют как энергичного, позитивного, улыбчивого человека

Фото: AP

Герр Лашет — преемник фрау Меркель

Кто такой новый лидер ХДС и чем его избрание обернется для России

Делегаты первого в истории онлайн-съезда германского Христианско-демократического союза (ХДС) избрали в субботу своего нового лидера. Теперь партию, которой почти два десятилетия руководила Ангела Меркель, возглавил премьер-министр федеральной земли Северный Рейн—Вестфалия Армин Лашет. Как он вырывал у соперников победу, о его дальнейших перспективах в политике и отношении к России рассказывает обозреватель “Ъ” Галина Дудина.


Жетон на удачу


На сцену 59-летний Армин Лашет поднялся почти бегом и лучезарно улыбнулся зрителям. У него было всего 15 минут, чтобы окончательно убедить делегатов первого в истории онлайн-съезда ХДС проголосовать за него на выборах председателя крупнейшей консервативной партии. Около четверти собравшихся по ту сторону экранов были его земляками: в самой населенной земле ФРГ, Северном Рейне—Вестфалии, членов ХДС в десять раз больше, чем, например, в Берлине, и вообще больше, чем где-либо еще. Армин Лашет возглавляет правительство этой земли с 2017 года.

Его речь была очень личной: кандидат на высокий пост понимал, что установить в удаленном режиме эмоциональную связь с аудиторией — задача не из простых. «Мой отец был шахтером,— начал он.— Каждый день он спускался на тысячу метров под землю, где его ждали жара, тьма и тяжелая работа». Эти слова должны были отозваться в сердцах земляков. Северный Рейн—Вестфалия — один из ведущих промышленных регионов ФРГ, и уголь здесь добывали веками, пока в 2018 году не закрыли последнюю шахту. Тем временем оратор продолжал: «Отец всегда говорил: когда ты под землей, не важно, откуда твой коллега, какой он веры, происхождения и как он выглядит. Главное — можешь ли ты на него положиться. Свой спусковой жетон шахтера он до сих пор носит с собой на связке ключей. Потому что он напоминает отцу о том доверии к людям, которому он научился под землей».

Доверие, говорил Армин Лашет,— краеугольный камень демократии, это то, чего не хватает сейчас Соединенным Штатам, и хватает, даже в трудные времена, Германии. Легко, объяснял он, принять ту или иную сторону; труднее — удерживать в одном обществе людей разных взглядов, искать компромиссы, не сходя с избранного пути. В общем, он давал понять, что кардинально менять оправдавшую себя политику партии он не намерен.

В его выступлении было много жестикуляции, но не было радикальных тезисов: европейская Германия, поддержка малого и среднего бизнеса, борьба с праворадикальными настроениями, сплочение рядов внутри партии.

Напоследок Армин Лашет вышел из-за трибуны: «Когда я сюда ехал, отец дал мне на счастье свой спусковой жетон. (В свете софитов на металле блеснул номер: 813.) Он сказал мне: скажи им, что они могут тебе доверять». «Кому доверять, сегодня решаете вы»,— закончил свою речь политик.

Армин Лашет демонстрирует спусковой жетон шахтера, который дал ему на удачу его отец

Армин Лашет демонстрирует спусковой жетон шахтера, который дал ему на удачу его отец

Фото: Odd Andersen, Reuters

Напомним, с 2000 по 2018 год крупнейшую консервативную партию ФРГ возглавляла Ангела Меркель. Ее преемница Аннегрет Крамп-Карренбауэр удержалась в должности немногим дольше года, а затем объявила о будущей отставке. Правда, из-за коронавируса намеченный на апрель 2020 года съезд не раз переносили, но дальше откладывать было нельзя — надо было делать выбор, кто поведет партию на выборы в Бундестаг, которые состоятся осенью этого года.

Армин Лашет, по алфавиту выступивший на съезде первым, победил в борьбе с двумя другими кандидатами: Фридрихом Мерцем, опытным политиком, удачливым бизнесменом и юристом (именно ему прочили победу в голосовании), и Норбертом Рёттгеном, главой комитета Бундестага по внешней политике. В первом туре голосования выиграл, как и ожидалось, господин Мерц, а Норберт Рёттген стал третьим. Но во втором, заключительном туре Армин Лашет набрал 521 голос, а Фридрих Мерц — только 466 голосов.

К факторам, определившим победу господина Лашета, аналитики относят яркое выступление на съезде, поддержку многочисленных земляков-однопартийцев и намерение его соперника, господина Мерца, вернуть партии былое величие, добавив в ее идеологию консерватизма,— такое смещение вправо от центра оказалось неприемлемым для многих его соратников по партии. Возможно, сыграли свою роль и неосторожные высказывания Фридриха Мерца о женщинах, которых не было среди кандидатов, но было немало среди делегатов съезда.

Путь к креслу канцлера


Нового председателя партии Армина Лашета характеризуют как энергичного, позитивного, улыбчивого человека. В 18 лет он вступил в ХДС, в 24 года женился на подруге детства, воспитал с ней двух сыновей и дочь и до сих пор живет с семьей в родном Ахене, известном со времен античности городе к западу от Бонна, почти на границе с Бельгией. Получил образование юриста в университетах Бонна и Мюнхена, но после практики на радио занялся журналистикой, а затем — издательской деятельностью. Был депутатом Бундестага от Ахена и депутатом Европарламента от Германии. Верующий католик, политик умеренных взглядов Армин Лашет оказался единственным из трех кандидатов, кто мог похвастаться по-настоящему ответственной выборной должностью и опытом госуправления. Как-никак он премьер-министр 18-миллионной земли, превосходящей по территории и численности населения многие европейские страны.

«С избранием Армина Лашета в качестве нового председателя Христианско-демократического союза Германии партия преодолела определенный вакуум власти. Хотя еще не принято решение, кто станет кандидатом на должность канцлера от блока ХДС/ХСС, Армин Лашет является политиком, способным объединить либеральное, социальное и консервативное течения в ХДС»,— говорит “Ъ” Томас Кунце, глава московского представительства и уполномоченный по России близкого к ХДС Фонда имени Конрада Аденауэра.

Однако все эти положительные качества вовсе не гарантируют господину Лашету прямого пути к креслу канцлера. Раньше пост председателя ХДС почти автоматически означал, что политик становится кандидатом от партии на должность главы правительства. Но на этот раз у него есть как минимум один сильный конкурент — премьер-министр Баварии, харизматичный, жесткий и амбициозный Маркус Зёдер. Его Христианско-социальный союз (ХСС) — баварский партнер ХДС, две эти партии много лет выступают в тандеме. Теперь их лидерам предстоят долгие переговоры о том, кто из них пойдет на выборы. До сил пор в опросах Маркус Зёдер значительно опережал по рейтингу поддержки Армина Лашета, но после выборов председателя ХДС этот разрыв может сократиться или вовсе сойти на нет.

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер

Фото: Peter Kneffel / Reuters

Впрочем, не гарантирован и успех ХДС на сентябрьских выборах, хотя в опросах партия стабильно опережает другие политические силы. Консерваторы могут, придя первыми, столкнуться с трудностями при создании правительственной коалиции. Голосование за Армина Лашета и Фридриха Мерца показало, что в партии существует раскол между теми, кто хочет перемен, и теми, кто выступает за сохранение курса. И не факт, что выбор в пользу умеренной стратегии окажется на руку ХДС в условиях, когда политический ландшафт Германии становится все более пестрым и крайние голоса «отъедают» другие партии — от «Зеленых» до «Альтернативы для Германии».

Шансы на потепление


Для Москвы выбор в пользу господина Лашета по сравнению с двумя другими кандидатами выглядит самым удачным. Не только потому, что более тысячи компаний его региона имеют деловые связи с Россией. В отличие от Норберта Рёттгена, не раз жестко критиковавшего российскую политику, и господина Мерца, приоритетом которого называют трансатлантическое сотрудничество, Армин Лашет из раза в раз заявлял о необходимости диалога с Россией.

«Мы нуждаемся в России для решения многих вопросов в мире»,— убежден господин Лашет.



Несмотря на кризис в двусторонних отношениях, его высказывания и интервью 2018 и 2019 годов свидетельствуют, что политик остался на прежних позициях. По его словам, даже во времена холодной войны предпринимались попытки наладить диалог с Москвой, а сейчас их почему-то нет. «У нас царит климат, в котором любого, кто выступает с отличной от общепринятой по отношению к РФ точкой зрения, объявляют купленным “Газпромом” или сторонником российского президента Владимира Путина»,— удивлялся он. Впрочем, о необходимости отказа от санкций политик не заявлял, наоборот, соглашался, что они должны оставаться в силе до выполнения минских договоренностей. Зато после отравления Скрипалей политик неожиданно выступил с замечанием в Twitter, в котором намекнул, что для проявления солидарности с Лондоном хотелось бы увидеть более убедительные доказательства российской вины.

«Партия ХДС всегда выступала за политику добрососедства. Так, Гельмут Коль говорил об общем европейском доме, частью которого является и Россия,— объясняет Томас Кунце.— Я не раз имел возможность убедиться в том, что новый председатель выступает за дружеские и партнерские отношения с РФ. Мне вспоминается речь Армина Лашета во время последнего форума “Петербургский диалог” в Бонне в 2019 году». «Сотрудничество с Россией является для Германии как страны в самом центре Европы большой задачей,— напоминает господин Кунце тогдашние слова политика.— Даже если между Россией и Германией были и продолжают существовать политические расхождения, сейчас важно продолжать диалог. <…> Нам необходимо укреплять то, что объединяет наши страны, устанавливать более прочные связи и усиливать взаимопонимание. А то, что нас разделяет, нужно обсуждать открыто».

Действительно, в 2019 году по инициативе Армина Лашета заседание германо-российского форума «Петербургский диалог» состоялось неподалеку от Бонна, бывшей столицы ФРГ. На торжественное открытие двухдневного форума приехали министры иностранных дел обеих стран — впервые с 2014 года. Гости (среди них и корреспондент “Ъ”) отмечали теплоту приема и эмоциональную речь премьер-министра земли. «На полях “Петербургского диалога” была его встреча с Сергеем Лавровым, и тогда все его оценки отношений с Россией были очень продуманными и взвешенными,— вспомнил в беседе с “Ъ” спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.— С моей точки зрения, он понимает ценность отношений с Россией, которая играла большую роль в ХХ веке и будет играть роль и в нынешнем столетии». «Армин Лашет всегда проявлял в высшей степени разумность в отношении и социальной политики, и внешнеполитических оценок. Это человек, который, безусловно, является сторонником того, что Германия должна проводить политику в интересах собственной страны. И его выбор на пост председателя партии выглядит в высшей степени разумным»,— отметил он.

В то же время, напоминает “Ъ” научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО германист Артем Соколов, избрание Армина Лашета на пост главы ХДС вовсе не является гарантией улучшения российско-германских отношений в обозримой перспективе. «Здесь многое будет зависеть от системных факторов, таких как развитие российско-европейских и германо-американских отношений, коммуникации с администрацией нового президента США Джо Байдена, развитие проекта “Северный поток-2”.

С учетом места ХДС в политико-партийной системе Германии, глава ХДС обладает определенным влиянием на вопросы внутренней и внешней политики, но это влияние не стоит переоценивать»,— говорит господин Соколов.



Приглашение в Россию у господина Лашета уже есть. В сентябре прошлого года департамент внешних связей Нижегородской области сообщил, что оно направлено главе Северного Рейна—Вестфалии как региона—партнера Нижегородской области в преддверии намеченного на это лето празднования 800-летия Нижнего Новгорода.

Правда, уже прозвучал и тревожный сигнал: ХДС объявил, что система электронного голосования на съезде подверглась массированным хакерским атакам из-за рубежа. Ранее в кибератаках на Бундестаг в 2015 году в Берлине обвиняли Россию. На этот раз страна происхождения угрозы пока не называлась.

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