Герр Лашет — преемник фрау Меркель

Делегаты первого в истории онлайн-съезда германского Христианско-демократического союза (ХДС) избрали в субботу своего нового лидера. Теперь партию, которой почти два десятилетия руководила Ангела Меркель, возглавил премьер-министр федеральной земли Северный Рейн—Вестфалия Армин Лашет. Как он вырывал у соперников победу, о его дальнейших перспективах в политике и отношении к России рассказывает обозреватель “Ъ” Галина Дудина.

Жетон на удачу

На сцену 59-летний Армин Лашет поднялся почти бегом и лучезарно улыбнулся зрителям. У него было всего 15 минут, чтобы окончательно убедить делегатов первого в истории онлайн-съезда ХДС проголосовать за него на выборах председателя крупнейшей консервативной партии. Около четверти собравшихся по ту сторону экранов были его земляками: в самой населенной земле ФРГ, Северном Рейне—Вестфалии, членов ХДС в десять раз больше, чем, например, в Берлине, и вообще больше, чем где-либо еще. Армин Лашет возглавляет правительство этой земли с 2017 года.

Его речь была очень личной: кандидат на высокий пост понимал, что установить в удаленном режиме эмоциональную связь с аудиторией — задача не из простых. «Мой отец был шахтером,— начал он.— Каждый день он спускался на тысячу метров под землю, где его ждали жара, тьма и тяжелая работа». Эти слова должны были отозваться в сердцах земляков. Северный Рейн—Вестфалия — один из ведущих промышленных регионов ФРГ, и уголь здесь добывали веками, пока в 2018 году не закрыли последнюю шахту. Тем временем оратор продолжал: «Отец всегда говорил: когда ты под землей, не важно, откуда твой коллега, какой он веры, происхождения и как он выглядит. Главное — можешь ли ты на него положиться. Свой спусковой жетон шахтера он до сих пор носит с собой на связке ключей. Потому что он напоминает отцу о том доверии к людям, которому он научился под землей».

Доверие, говорил Армин Лашет,— краеугольный камень демократии, это то, чего не хватает сейчас Соединенным Штатам, и хватает, даже в трудные времена, Германии. Легко, объяснял он, принять ту или иную сторону; труднее — удерживать в одном обществе людей разных взглядов, искать компромиссы, не сходя с избранного пути. В общем, он давал понять, что кардинально менять оправдавшую себя политику партии он не намерен.

В его выступлении было много жестикуляции, но не было радикальных тезисов: европейская Германия, поддержка малого и среднего бизнеса, борьба с праворадикальными настроениями, сплочение рядов внутри партии.

Напоследок Армин Лашет вышел из-за трибуны: «Когда я сюда ехал, отец дал мне на счастье свой спусковой жетон. (В свете софитов на металле блеснул номер: 813.) Он сказал мне: скажи им, что они могут тебе доверять». «Кому доверять, сегодня решаете вы»,— закончил свою речь политик.

Армин Лашет демонстрирует спусковой жетон шахтера, который дал ему на удачу его отец Фото: Odd Andersen, Reuters

Напомним, с 2000 по 2018 год крупнейшую консервативную партию ФРГ возглавляла Ангела Меркель. Ее преемница Аннегрет Крамп-Карренбауэр удержалась в должности немногим дольше года, а затем объявила о будущей отставке. Правда, из-за коронавируса намеченный на апрель 2020 года съезд не раз переносили, но дальше откладывать было нельзя — надо было делать выбор, кто поведет партию на выборы в Бундестаг, которые состоятся осенью этого года.

Армин Лашет, по алфавиту выступивший на съезде первым, победил в борьбе с двумя другими кандидатами: Фридрихом Мерцем, опытным политиком, удачливым бизнесменом и юристом (именно ему прочили победу в голосовании), и Норбертом Рёттгеном, главой комитета Бундестага по внешней политике. В первом туре голосования выиграл, как и ожидалось, господин Мерц, а Норберт Рёттген стал третьим. Но во втором, заключительном туре Армин Лашет набрал 521 голос, а Фридрих Мерц — только 466 голосов.

К факторам, определившим победу господина Лашета, аналитики относят яркое выступление на съезде, поддержку многочисленных земляков-однопартийцев и намерение его соперника, господина Мерца, вернуть партии былое величие, добавив в ее идеологию консерватизма,— такое смещение вправо от центра оказалось неприемлемым для многих его соратников по партии. Возможно, сыграли свою роль и неосторожные высказывания Фридриха Мерца о женщинах, которых не было среди кандидатов, но было немало среди делегатов съезда.

Путь к креслу канцлера

Нового председателя партии Армина Лашета характеризуют как энергичного, позитивного, улыбчивого человека. В 18 лет он вступил в ХДС, в 24 года женился на подруге детства, воспитал с ней двух сыновей и дочь и до сих пор живет с семьей в родном Ахене, известном со времен античности городе к западу от Бонна, почти на границе с Бельгией. Получил образование юриста в университетах Бонна и Мюнхена, но после практики на радио занялся журналистикой, а затем — издательской деятельностью. Был депутатом Бундестага от Ахена и депутатом Европарламента от Германии. Верующий католик, политик умеренных взглядов Армин Лашет оказался единственным из трех кандидатов, кто мог похвастаться по-настоящему ответственной выборной должностью и опытом госуправления. Как-никак он премьер-министр 18-миллионной земли, превосходящей по территории и численности населения многие европейские страны.

«С избранием Армина Лашета в качестве нового председателя Христианско-демократического союза Германии партия преодолела определенный вакуум власти. Хотя еще не принято решение, кто станет кандидатом на должность канцлера от блока ХДС/ХСС, Армин Лашет является политиком, способным объединить либеральное, социальное и консервативное течения в ХДС»,— говорит “Ъ” Томас Кунце, глава московского представительства и уполномоченный по России близкого к ХДС Фонда имени Конрада Аденауэра.

Однако все эти положительные качества вовсе не гарантируют господину Лашету прямого пути к креслу канцлера. Раньше пост председателя ХДС почти автоматически означал, что политик становится кандидатом от партии на должность главы правительства. Но на этот раз у него есть как минимум один сильный конкурент — премьер-министр Баварии, харизматичный, жесткий и амбициозный Маркус Зёдер. Его Христианско-социальный союз (ХСС) — баварский партнер ХДС, две эти партии много лет выступают в тандеме. Теперь их лидерам предстоят долгие переговоры о том, кто из них пойдет на выборы. До сил пор в опросах Маркус Зёдер значительно опережал по рейтингу поддержки Армина Лашета, но после выборов председателя ХДС этот разрыв может сократиться или вовсе сойти на нет.

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер Фото: Peter Kneffel / Reuters

Впрочем, не гарантирован и успех ХДС на сентябрьских выборах, хотя в опросах партия стабильно опережает другие политические силы. Консерваторы могут, придя первыми, столкнуться с трудностями при создании правительственной коалиции. Голосование за Армина Лашета и Фридриха Мерца показало, что в партии существует раскол между теми, кто хочет перемен, и теми, кто выступает за сохранение курса. И не факт, что выбор в пользу умеренной стратегии окажется на руку ХДС в условиях, когда политический ландшафт Германии становится все более пестрым и крайние голоса «отъедают» другие партии — от «Зеленых» до «Альтернативы для Германии».

Шансы на потепление

Для Москвы выбор в пользу господина Лашета по сравнению с двумя другими кандидатами выглядит самым удачным. Не только потому, что более тысячи компаний его региона имеют деловые связи с Россией. В отличие от Норберта Рёттгена, не раз жестко критиковавшего российскую политику, и господина Мерца, приоритетом которого называют трансатлантическое сотрудничество, Армин Лашет из раза в раз заявлял о необходимости диалога с Россией.

«Мы нуждаемся в России для решения многих вопросов в мире»,— убежден господин Лашет.

Несмотря на кризис в двусторонних отношениях, его высказывания и интервью 2018 и 2019 годов свидетельствуют, что политик остался на прежних позициях. По его словам, даже во времена холодной войны предпринимались попытки наладить диалог с Москвой, а сейчас их почему-то нет. «У нас царит климат, в котором любого, кто выступает с отличной от общепринятой по отношению к РФ точкой зрения, объявляют купленным “Газпромом” или сторонником российского президента Владимира Путина»,— удивлялся он. Впрочем, о необходимости отказа от санкций политик не заявлял, наоборот, соглашался, что они должны оставаться в силе до выполнения минских договоренностей. Зато после отравления Скрипалей политик неожиданно выступил с замечанием в Twitter, в котором намекнул, что для проявления солидарности с Лондоном хотелось бы увидеть более убедительные доказательства российской вины.

«Партия ХДС всегда выступала за политику добрососедства. Так, Гельмут Коль говорил об общем европейском доме, частью которого является и Россия,— объясняет Томас Кунце.— Я не раз имел возможность убедиться в том, что новый председатель выступает за дружеские и партнерские отношения с РФ. Мне вспоминается речь Армина Лашета во время последнего форума “Петербургский диалог” в Бонне в 2019 году». «Сотрудничество с Россией является для Германии как страны в самом центре Европы большой задачей,— напоминает господин Кунце тогдашние слова политика.— Даже если между Россией и Германией были и продолжают существовать политические расхождения, сейчас важно продолжать диалог. <…> Нам необходимо укреплять то, что объединяет наши страны, устанавливать более прочные связи и усиливать взаимопонимание. А то, что нас разделяет, нужно обсуждать открыто».

Действительно, в 2019 году по инициативе Армина Лашета заседание германо-российского форума «Петербургский диалог» состоялось неподалеку от Бонна, бывшей столицы ФРГ. На торжественное открытие двухдневного форума приехали министры иностранных дел обеих стран — впервые с 2014 года. Гости (среди них и корреспондент “Ъ”) отмечали теплоту приема и эмоциональную речь премьер-министра земли. «На полях “Петербургского диалога” была его встреча с Сергеем Лавровым, и тогда все его оценки отношений с Россией были очень продуманными и взвешенными,— вспомнил в беседе с “Ъ” спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.— С моей точки зрения, он понимает ценность отношений с Россией, которая играла большую роль в ХХ веке и будет играть роль и в нынешнем столетии». «Армин Лашет всегда проявлял в высшей степени разумность в отношении и социальной политики, и внешнеполитических оценок. Это человек, который, безусловно, является сторонником того, что Германия должна проводить политику в интересах собственной страны. И его выбор на пост председателя партии выглядит в высшей степени разумным»,— отметил он.

В то же время, напоминает “Ъ” научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО германист Артем Соколов, избрание Армина Лашета на пост главы ХДС вовсе не является гарантией улучшения российско-германских отношений в обозримой перспективе. «Здесь многое будет зависеть от системных факторов, таких как развитие российско-европейских и германо-американских отношений, коммуникации с администрацией нового президента США Джо Байдена, развитие проекта “Северный поток-2”.

С учетом места ХДС в политико-партийной системе Германии, глава ХДС обладает определенным влиянием на вопросы внутренней и внешней политики, но это влияние не стоит переоценивать»,— говорит господин Соколов.

Приглашение в Россию у господина Лашета уже есть. В сентябре прошлого года департамент внешних связей Нижегородской области сообщил, что оно направлено главе Северного Рейна—Вестфалии как региона—партнера Нижегородской области в преддверии намеченного на это лето празднования 800-летия Нижнего Новгорода.

Правда, уже прозвучал и тревожный сигнал: ХДС объявил, что система электронного голосования на съезде подверглась массированным хакерским атакам из-за рубежа. Ранее в кибератаках на Бундестаг в 2015 году в Берлине обвиняли Россию. На этот раз страна происхождения угрозы пока не называлась.