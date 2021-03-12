Депутатам хотят прописать наказ

Фракция партии «Единая Россия» внесла в петербургский ЗакС инициативу о наказах избирателей. Согласно законопроекту, в ходе избирательной кампании депутаты должны собирать письменные предложения горожан, а затем в течение двух месяцев после избрания они будут обязаны внести их на рассмотрение парламента. Эксперты и депутаты по-разному смотрят на данную инициативу: одни говорят, что это поспособствует демократизации общества, другие не видят смысла в проекте ввиду возможного внесения противоречащих друг другу наказов или их расхождения с позицией кандидата в депутаты, а третьи напоминают, что политический процесс и без нового закона предполагает получение и лоббизм наказов.

Подобную инициативу предлагал внести в Госдуму спикер Вячеслав Володин в феврале текущего года. По его словам, депутаты часто забывают о своих обещаниях, а их юридическое закрепление повысит качество работы законодательной власти.

Региональное предложение в ЗакС было внесено вчера, 11 марта, однако аналогичные проекты закона уже предлагались народными избранниками в 2004 году (от группы депутатов и от единоросса Игоря Михайлова). Такое же предложение вносил глава комитета ЗакСа по законодательству Денис Четырбок («Единая Россия») в 2017 году. Он пояснил “Ъ”, что тогда инициатива имела меньшую актуальность ввиду того, что действие закона может распространяться только на период избирательной кампании.

Согласно предложенному фракцией большинства документу, во время встреч избирателей кандидат или его доверенное лицо должны будут собирать наказы как от одного, так и от группы граждан, обязательно в письменном виде, с указанием всех данных избирателя. Если кандидат пройдет в парламент, то в течение двух месяцев он должен будет вынести предложения своих избирателей на рассмотрение коллег. Порядок рассмотрения будет принят отдельным актом. «Может, будет создана какая-то комиссия или рабочая группа. Или этим будет заниматься существующая уже контрольная группа. То, что не является предметом компетенции ЗакСа, будет отсеяно»,— предполагает один из авторов инициативы Денис Четырбок.

Он также пояснил “Ъ”, что ответственность за невыполнение поставленных законом условий депутат будет нести исключительно политическую. «Это лучше, чем штрафы или вывешивание портрета на доску позора,— считает он. — Перечень наказов — это задачи, которые будут стоять перед городским парламентом. Мне как избирателю такой подход по душе».

Его коллега Михаил Амосов (беспартийный, но формально значится во фракции «Яблоко») не видит в законопроекте никакого смысла. «У избирателей разные точки зрения, как голосовать по противоречащим проектам? Какой в этом смысл? Идея взята из советской практики, когда у кандидатов не было программ и партия всего одна — КПСС. Сейчас каждый кандидат, каждая партия предлагает, что она хочет, а избиратель выбирает. Если мне один человек напишет наказ, который противоречит программе моей партии, что мне делать? Может, он сторонник ЛДПР и хочет мне нагадить как политику?» — размышляет господин Амосов.

Вице-президент Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) Петр Быстров считает инициативу хорошим политтехнологическим инструментом. «Я не очень понимаю, как это будет на практике. Это, наверное, в какой-то степени повысит доверие к кандидатам, но неясно, как это будет работать. Как правило, наказы связаны с строительством площадок, благоустройством, социальными объектами. 80% наказов утяжеляют бюджетные расходы. Бюджет будет просто не в состоянии удовлетворить их всех»,— считает эксперт.

Доктор политических наук, заведующая кафедрой социальных технологий СЗИУ РАНХиГС Инна Ветренко отметила, что избирательный процесс и без подобных законов должен строиться на доверии к кандидату, которому электорат дал наказ. «В исполнении наказов и есть смысл работы депутата, поэтому узаконивать это странно. А почему тогда раньше этого не сделали? До этого момента вообще наказы не учитывали? Выборы — это рынок, а избиратель отдает свой голос за обещание выполнить наказ»,— подчеркивает госпожа Ветренко.

Олег Дилимбетов