Топ-менеджер «ВТБ Девелопмент» собрал корзину

Бурно развивающийся рынок доставки продуктовых наборов заинтересовал непрофильных инвесторов. Гендиректор «ВТБ Девелопмент» Александр Ольховский вложился в сервис по продаже готовых рационов Foodbasket. В условиях высокой конкуренции проект может закрепиться на рынке только при условии существенных инвестиций в развитие, считают аналитики.

Гендиректор ООО «ВТБ Девелопмент» (входит в группу ВТБ) Александр Ольховский стал одним из учредителей ООО «ФБ», которое развивает сервис по доставке рационов питания Foodbasket. По данным kartoteka.ru, он получил 8,3% в проекте. Стартап был запущен осенью прошлого года и представлен на рынках Петербурга, Москвы, Ленинградской и Московской областей. По собственным данным, активная база клиентов Foodbasket составляет около 500 человек, средний чек — 6,5 тыс. рублей. Для выпуска продукции сервис использует контрактное производство в Петербурге.

В число учредителей Foodbasket входит владелец кейтеринговой компании «КорпусГрупп» Олег Лобанов (8,3%). Еще 73,8% проекта принадлежит ООО «Фэмили юникорн». Среди участников этой компании гендиректор Foodbasket Александр Свободин, совладелец железнодорожной транспортной компании «ПМХ-Транспорт» Павел Миделашвили, топ-менеджер финской инвесткомпании Aii Corporation Антон Воропаев. В Foodbasket рассказали “Ъ”, что основной собственник сервиса — владелец United catering group Денис Берлев.

Александр Ольховский сообщил “Ъ”, что не принимает активного участия в проекте. «Когда стартап запускался, мне предложили в нем поучаствовать, и я подумал, почему бы не рискнуть», — прокомментировал он.

Гендиректор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров сомневается, что на этапе запуска сервис мог быть оценен в сумму свыше 100 млн рублей. Таким образом, инвестиции Александра Ольховского в проект не превышают 8,3 млн рублей.

В течение трех лет Foodbasket ставит перед собой задачу войти в тройку лидеров на рынке готовой еды России и стран СНГ, рассказал “Ъ” Денис Берлев. У рынка есть потенциал для многолетнего роста: Москве и Петербурге проникновение подобных сервисов составляет менее 10%, тогда как в крупных европейских и американских городах превышает 75%, отметил он. С октября по март проект должен выйти на выручку в 5 млн рублей, а по итогам года — достичь показателя в 25–30 млн рублей, рассчитывает господин Берлев.

Вложения в запуск Foodbasket составили 7 млн рублей. После этого сервис привлек от инвесторов еще 23 млн рублей, которые пошли на рекламу и маркетинг, привлечение аудитории и наращивание продаж. В этом году сервис планирует закрыть очередной инвестиционный раунд в размере 150 млн рублей для продвижения бренда, наращивания аудитории и освоения новых рынков, говорит господин Берлев. В планах сервиса также расширить ассортимент за счет готовой кулинарии: соответствующие переговоры, в частности, ведутся с ритейлером «Азбука вкуса», сетью «Булочные Ф. Вольчека», проектом «Вкус на дом», указывает он.

По итогам 2020 года объем рынка продуктовых наборов вырос на 57,1%, до 11 млрд рублей, подсчитали в агентстве «Infoline-Аналитика». Основными игроками в этом сегменте являются Performance Group (входит в совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group и управляет сервисами Level Kitchen, My Food, Easy Meal, Performance Food), Grow Food и Elementaree.

Михаил Бурмистров считает, что сервис опоздал с выходом на рынок и столкнется со сложностями, конкурируя с лидерами рынка. У Foodbasket могут быть перспективы только при условии готовности владельцев инвестировать в расширение клиентской базы и IT-систему сотни миллионов рублей, уверен он. Основные деньги на этом рынке зарабатываются за счет подписной модели, но привлечение одного клиента обходится дорого, подчеркивает господин Бурмистров.

Рынок рационов поделен между несколькими основными компаниями, а у пользователей уже сформированы предпочтения, подтверждает основатель и СЕО сервиса Grow Food Даниэль Гальпер. Для новичков есть смысл выходить только в очень узкие еще не занятые сегменты: выпускать веганские линейки, рационы для кето-диеты и других специализированных типов питания, резюмирует он.

Константин Куркин