СКА выиграл четвертьфинальную серию плей-офф Континентальной хоккейной лиги у минского «Динамо» со счетом 4–1 и сыграет в следующем раунде Кубка Гагарина с московским «Динамо». Это выяснилось после того, как в среду, 10 марта, армейцы обыграли в Ледовом дворце белорусскую команду со счетом 4:3 в овертайме. Московское «Динамо» в этот же день победило с таким же счетом череповецкую «Северсталь» и так же выиграло дуэль по матчам 4–1.

Новую встречу СКА и московского «Динамо предвкушали с тех пор, как армейцы проиграли бело-голубым все четыре матча регулярного чемпионата — 3:4, 1:2, 0:2 и 1:3. Результат — обескураживающий. Говорили, вот, дескать, в плей-офф СКА предстанет другим, и тогда будет ясно, кто сильнее.

Интересный факт: в сезоне 2014/15 СКА тоже проиграл все четыре матча московскому «Динамо» в регулярном чемпионате. А в плей-офф победил бело-голубых, выиграв серию со счетом 4–1. Дальше СКА совершил чудо: отыгрался в серии с ЦСКА, проигрывая 0–3, и выиграл ее. Затем завоевал первый в своей истории Кубок Гагарина, взяв верх в финале над казанским «Ак Барсом».

Сейчас в плей-офф СКА и «Динамо» выступают почти синхронно. Они выиграли свои серии у минского «Динамо» и череповецкой «Северстали» соответственно, затратив на это пять матчей. Армейцы столкнулись с трудностями в последних двух играх: в Минске проиграли 1:2, а позавчера в Ледовом дворце выиграли только в овертайме. Хотя за несколько минут до финальной сирены уступали в третьем периоде 2:3. Хорошо, что пошла в этот день игра у форварда Эмиля Галимова. Он забросил две шайбы, а на 58-й минуте, ворвавшись в зону соперника, вывел на бросок форварда Кирилла Марченко и тот сравнял счет. В овертайме победу петербуржцам принес Антон Бурдасов.

Это характерная черта СКА: бремя лидерства может взять на себя каждый. Тогда как у динамовцев есть ярко выраженный лидер — первая тройка, цвета которой защищают Дмитрий Яшкин, Вадим Шипачев, Дмитрий Кагарлицкий. Двое последних, к слову, когда-то выступали за СКА.

«Главное в матчах с "Динамо" — закрыть их первое звено,— считает известный хоккейный комментатор Андрей Шестаков, комментирующий матчи СКА на канале «78».— В последней игре чемпионата против бело-голубых тренеры СКА это уже пробовали, поручив задачу четвертому звену. Посмотрим, какой вариант выберет Брагин (главный тренер армейцев Валерий Брагин.— “Ъ”). Думаю, на это прежде всего будет нацелена подготовка. А так жду тяжелую серию. Команды примерно равны. Ставлю на семь матчей».

Если посмотреть на статистику выступлений в первом раунде плей-офф, то выяснится, что СКА из всех команд КХЛ забросил больше всех шайб — 19. Но и пропустили петербуржцы немало — 14. Это как обратная сторона атакующего стиля. Тренер Валерий Брагин сказал, что команда будет придерживаться его в плей-офф.

«Динамо» хоть и одолело «Северсталь» в пяти матчах, но нельзя сказать, что серия сложилась для москвичей легко. Например, в первой игре они победили дома со счетом 1:0. Затем проиграли в Москве 2:5. В Череповце, в третьем матче серии, хозяева вели 1:0 и динамовцы сравняли счет только за три секунды до финальной сирены. Потом выиграли 2:1.

«Если бы "Северсталь" не отпустила эту игру, еще неизвестно, как сложилась бы серия,— говорит Сергей Черкас, вратарь знаменитой команды СКА, выигравшей в 1987 году бронзовые медали чемпионата СССР.— Так что я бы не сказал, что "Динамо" играет без сбоев. И тот факт, что армейцы проиграли бело-голубым все четыре матча в регулярном чемпионате, только повышает интерес к предстоящей дуэли. Она, уверен, получится очень интересной. СКА — более молодая, задорная, мобильная команда. У "Динамо" есть звено, которое решает исходы матчей, особенно при игре в большинстве. Но если нейтрализовать хотя бы их распасовщика Вадима Шипачева, думаю, это 50% успеха. Плюс желание СКА реабилитироваться за неудачи в чемпионате».

Дуэль между СКА и «Динамо» начнется на площадке армейцев, так как они заняли более высокое место по итогам регулярного чемпионата КХЛ в Западной конференции (СКА — второе, «Динамо» — третье). Первый матч — 18 марта. Серия продлится до четырех побед одной из команд.

Кирилл Легков