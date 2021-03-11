Белоруссию попросили изменить песню для «Евровидения» из-за политического подтекста

Организаторы «Евровидения» сочли заявленную от Белоруссии песню «Я тебя научу» группы «Галасы ЗМеста» политизированной. Если песня останется неизменной или ее не заменят на другую, страну дисквалифицируют. Лидер белорусской группы Дмитрий Бутаков не исключил отказа от участия в конкурсе.

«В рамках обычной процедуры (проверки.—“Ъ”), которая проводится для всех песен, представленных на песенный конкурс "Евровидение", EBU (Европейский вещательный союз.—“Ъ”) внимательно изучил белорусскую песню "Я научу тебя" группы "Галасы ЗМеста", чтобы убедиться, что она соответствует правилам конкурса. В результате был сделан вывод, что песня ставит под сомнение неполитический характер конкурса»,— говорится на странице «Евровидения» в Twitter. В связи с этим организаторы сообщили Белтелерадиокомпании, что песня в нынешнем виде не может участвовать в конкурсе. Они попросили изменить ее или представить на конкурс другую композицию.

«Есть у меня сильные подозрения, что ничего мы редактировать не будем. И на этом все закончится»,— прокомментировал «РИА Новости» лидер группы «Галасы ЗМеста» Дмитрий Бутаков решение организаторов.

Припев песни звучит так:

«Я научу тебя плясать под дудочку,

Я научу тебя клевать на удочку,

Я научу тебя ходить по струночке,

Ты будешь всем доволен, рад всему».

Как сообщала Белтелерадиокомпания, группа «Галасы ЗМеста» появилась около десяти лет назад — тогда музыкальный коллектив города Барановичи объединился с местной командой КВН. Группа начинала с каверов, а потом начала писать собственные песни. Название можно толковать как «мнения людей из глубинки» либо же как «голоса со смыслом». «РИА Новости» отмечает, что группа стала известна благодаря некоторым сатирическим песням, в том числе на лидеров оппозиции Светлану Тихановскую, Павла Латушко и Марию Колесникову.

«Евровидение» в 2021 году должно состояться 18-22 мая в Роттердаме.