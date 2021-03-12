Нет такого банка

Арбитражный суд Свердловской области завершил конкурсное производство в ЗАО «Банк Восточно-Европейской финансовой корпорации – Урал» («ВЕФК-Урал»), начатое в марте 2009 года. За это время срок конкурсного производства продлевался судом 23 раза. В итоге кредиторам выплатили более 900 млн руб. — 68% от всех требований. Конкурсный управляющий в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ) направил в ЦБ документы для ликвидации юрлица банка. За период банкротства банка уже успел выйти на свободу глава ПФР по Свердловской области Сергей Дубинкин, осужденный за то, что хранил в нем 1 млрд руб., предназначенный для выплаты пенсий.



«ВЕФК-Урал» лишился лицензии 18 февраля 2009 года. Центробанк сразу подал заявление в Свердловский арбитражный суд о признании кредитной организации банкротом. Общий объем кредиторской задолженности банка составил более 1,1 млрд руб. В марте 2009 года в отношении банка была введена процедура конкурсного производства, которая позже продлевалась 23 раза. Определением суда от 1 февраля 2021 года конкурсное производство в отношении банка завершено.

Как рассказали “Ъ-Урал” в пресс-службе АСВ (конкурсный управляющий банка), в ходе конкурсного производства банка были удовлетворены в полном объеме требования кредиторов первой очереди, а также 68,35% требований кредиторов третьей очереди. На погашение требований кредиторов в период конкурсного производства направлено 909,8 млн руб., уточнили в госкорпорации.

«Для сравнения, по итогам 2020 года средний процент удовлетворения требований кредиторов ликвидируемых кредитных организаций, в отношении которых ликвидационные процедуры завершены (за весь период деятельности АСВ), составляет 48,1%, в том числе процент удовлетворения требования кредиторов первой очереди — 68,1%, второй очереди — на 36,7%, третьей очереди — 32,7%»,— пояснили в пресс-службе.

Длительность процедуры конкурсного производства в АСВ объяснили введением в отношении ряда должников банка в 2009–2016 годах самостоятельных процедур банкротства. «Кроме того, работа по реализации на торгах имущества банка и взысканию задолженности с бывших руководителей банка, привлеченных в 2015 году к имущественной ответственности, продолжалась в 2020 году. По результатам данной работы в сентябре–ноябре 2020 года осуществлены окончательные расчеты с кредиторами»,— сообщили в АСВ. Бывших топ-менеджеров банка Александра Гительсона, Ольгу Чечушкову и Анатолия Колмакова суд привлек к субсидиарной ответственности по долгам банка в размере более 300 млн руб.

Госпожа Чечушкова, занимавшая пост председателя правления банка, была фигурантом уголовного дела, связанного с переводом средств на счета банка из свердловского Пенсионного фонда России (ПФР). Главным фигурантом в нем был глава свердловского ПФР Сергей Дубинкин. Поводом для уголовного преследования стало то, что в начале 2009 года на счетах банка «ВЕФК-Урал» остался заморожен почти 1 млрд руб. Господину Дубинкину были предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий (ст.286 УК РФ) за то, что он незаконно держал средства фонда на счетах коммерческого банка, хотя должен был иметь счет в структурах Центробанка. Кроме того, он обвинялся в получении взяток от известного и на данный момент осужденного бизнесмена Павла Федулева и руководства банков МДМ и ВЕФК (МДМ был продан группе ВЕФК) через Ольгу Чечушкову. Речь шла о взятках в размере 36,9 млн руб. и $50 тыс. Госпоже Чечушковой вменялось злоупотребление полномочиями при выдаче необеспеченных кредитов средствами банка, где были деньги пенсионного фонда. В итоге суд ее оштрафовал на 800 тыс. руб., а Сергей Дубинкин был приговорен к 10 годам колонии, он вышел по УДО в октябре 2016 года.

В настоящий момент в Уральское ГУ Банка России направлены документы, необходимые для исключения банка из Книги государственной регистрации кредитных организаций и внесения записи о прекращении юридического лица в ЕГРЮЛ.

Отметим, что «ВЕФК-Урал» один из первых банков в Екатеринбурге, в котором полностью завершена процедура банкротства. В 2019 году аналогичная процедура после девяти лет была завершена в «Монетном доме» бизнесмена Матвея Урина. Сейчас на разных стадиях конкурсное производство проходит в Уралтрансбанке, Тагилбанке, Плато-банке, Банке24.ру. Кроме того, в Челябинском арбитражном суде идет банкротство банка «Резерв» и УИК-банка. Оба контролировались топ-менеджерами из Екатеринбурга.

Татьяна Дрогаева