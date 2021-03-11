«Активом» занялось следствие

Следственное управление СКР по Саратовской области возбудило уголовное дело по факту издевательств над заключенными в ЛПУ «Областная туберкулезная больница №1» УФСИН по Саратовской области. Как подтвердил “Ъ” источник в правоохранительных органах, дело возбуждено три недели назад по фактам насильственных действий сексуального характера по материалам областной прокуратуры, которая проводила проверку опубликованной правозащитниками информации. Обращение в Генеральную прокуратуру написали несколько осужденных, которые заявили, что над ними издевались сотрудничавшие с администрацией учреждения заключенные. В саратовском УФСИН уголовное дело не комментируют. Бывший руководитель саратовской ОНК говорит, что жалобы на происходящее в ОТБ-1 поступали чаще, чем на другие учреждения УФСИН.

Саратовское следственное управление СКР возбудило уголовное дело по факту насилия в ФК ЛПУ ОТБ-1 УФСИН России по Саратовской области. Информацию, появившуюся вчера в СМИ, “Ъ” подтвердил источник в правоохранительных органах. По данным собеседника “Ъ”, дело возбуждено по п. «а» и п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору, соединенные с угрозой убийством) по материалам проверки прокуратуры Саратовской области, которая проводилась в январе этого года.

В прошлом году несколько заключенных, отбывавших наказание в саратовском ФКУ ИК-7 в Красноармейском районе Саратовской области, написали жалобы к Генпрокурору РФ Игорю Краснову, в которых заявили об издевательствах в областной туберкулезной больнице. Их опубликовал правозащитный проект Gulagu.net. Все описанные осужденными случаи произошли летом 2020 года. Так, 51-летний Константин Буревич написал, что пятеро «активистов» (заключенных, сотрудничающих с администрацией учреждения ФСИН) отвели его в баню, избили ногами, руками и палкой, оказывали психологическое и физическое давление, заставляя подписать ложную информацию о сотрудниках ФКУ ИК-7. Также они якобы требовали подписать явку с повинной в преступлениях, которые он не совершал.

39-летний Роман Маковкин в своем обращении также написал, что его отводили в баню и там под угрозой избиения и изнасилования забрали имевшиеся у него вещи, а затем заставили написать заявления, что у него нет к другим осужденным никаких претензий. Один из осужденных достал половой орган и размахивал у него перед лицом.

«Сказали, что если я буду писать жалобы или сообщу кому-нибудь о произошедшем, меня привезут обратно в ОТБ-1 и тогда изнасилуют и убьют»,— написал Маковкин.

Схожие жалобы написали 35-летний Кирилл Коняшкин, 41-летний Андрей Бузыкин, 38-летний Александр Веселов. Последний также сообщил, что «активисты» якобы требовали позвонить родственникам и попросить деньги. Во всех случаях в жалобах фигурировали заключенные Радик Гимадеев, Николай Яковлев, Петр Зоткин, Виктор Шиянов и другие.

После того как обращения были опубликованы, прокуратура области начала собственную проверку.

«В ходе проверочных мероприятий будут опрошены все осужденные, указанные в материалах. Ранее указанные лица в прокуратуру Саратовской области по изложенным фактам не обращались»,— сообщали в областной прокуратуре.

Уголовное дело возбуждено 18 февраля. В СУ СКР уголовное дело вчера не прокомментировали. На этой неделе в СУ СКР по Саратовской области состоялась рабочая встреча с сотрудниками УФСИН России по Саратовской области. «Первый заместитель руководителя управления Олег Мезрин обсудил с сотрудниками УФСИН России по Саратовской области основные направления взаимодействия ведомств. В ходе встречи обсуждены итоги работы за 2020 год и намечены направления межведомственного сотрудничества с целью своевременного выявления и пресечения преступлений, подследственных органам СКР»,— уточнили в следственном управлении.

В управлении ФСИН по Саратовской области “Ъ” сказали, что не комментируют информацию о возбуждении уголовного дела.

Бывший заключенный одной из саратовских колоний на условиях анонимности сказал “Ъ”, что последние несколько лет заключенные очень боялись попасть именно в ОТБ-1. «Ни в одну колонию области, даже такую страшную, как ИК-13 (в Энгельсе.— “Ъ”) так не боятся попасть, как в ОТБ-1. То, что описано в письмах Генпрокурору, похоже на правду и это не единичный случай»,— рассказал собеседник “Ъ”.

Бывший руководитель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Саратовской области (с 2014 по 2020 год) Владимир Незнамов сказал “Ъ”, что действительно жалобы на происходящее в ОТБ-1 поступали чаще, чем на другие пенитенциарные учреждения. «Я не могу сказать точно, с какой периодичностью, но я бывал там достаточно часто, в том числе и с руководством УФСИН области. Жаловались довольно много, причем не на сотрудников, а именно на так называемых активистов»,— отметил господин Незнамов.

Сергей Петунин, Саратов