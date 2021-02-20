ФСИН опровергла смерть экс-главы Удмуртии Соловьева

Пресс-служба УФСИН по Удмуртии заявила, что сведения о смерти экс-главы региона Александра Соловьева, осужденного за получение взяток, не соответствует действительности. Информацию о смерти опубликовал Telegram-канал «Это Щукин», после этого ее растиражировали в соцсетях.

«Сообщают, что сегодня в час ночи в больнице умер Соловьев Александр Васильевич. Бог ему теперь судья»,— говорится в сообщении.

В пресс-службе УФСИН по Удмуртии подчеркнули, что Александр Соловьев проходит специализированное лечение по профилю заболевания в ведущем ЛПУ минздрава региона. Состояние его здоровья стабильное.

Отметим, что семья экс-главы республики также не подтвердила его смерть корреспонденту «Ъ-Удмуртия». «Мы сами ничего не знаем. От одних источников говорят, что умер ночью, другие говорят, что жив. Нам ничего не говорят. Моя сестра все время проводит в больнице, ее не пускают и ничего не говорят. Нам так и не дали допуск к нему, не пустили. Возможно, мы вообще последними узнаем о его смерти»,— подчеркнула дочь главы Евгения Сирик.

Ранее госпожа Сирик заявляла о том, что семья и нотариус не могут получить к Александру Соловьеву, находящемуся в отделении кардиологии, доступ. По ее словам, ему неоднократно вызывали скорую помощь в СИЗО. Позже она сказала, что экс-глава находится в реанимации.

Напомним, что Александра Соловьева осудили по ч. 6 ст. 290 УК РФ за получение взяток на общую сумму 139 млн руб. В приговоре говорится, что в 2014–2016 годах он получил взятки от представителей компании, строившей мосты через реки Кама и Буй. За это глава региона должен был обеспечить внеочередную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, а также выделение лицензий на геологическое изучение и разведку участка недр на добычу песка и песчано-гравийной смеси. Суд приговорил его к десяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу 275 млн руб. Не согласившись с приговором суда первой инстанции, Александр Соловьев подал апелляцию в Верховный суд Удмуртии, однако он оставил решение без изменений.

Подробнее читайте в материале «Мне сложно оправдываться, но взяток я не брал».

Мансур Хузяхметов, Ижевск