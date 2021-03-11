В Ставрополе офицеров полиции подозревают в организации проституции

На Ставрополье завершено расследование уголовного дела в отношении членов преступного сообщества по организации занятия проституцией, в состав которого входили более 20 человек, в том числе офицеры полиции. Об этом “Ъ” сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ (СКР) по Ставропольскому краю. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

В зависимости от роли и степени участия фигурантам уголовного дела предъявлены обвинения в организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ), в организации занятия проституцией (ст. 241 УК РФ), превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), получении взятки (ст. 290 УК РФ), незаконном обороте оружия и взрывных устройств (ст. 222 УК РФ, ст. 222.1 УК РФ).

По данным ведомства, преступное сообщество было создано заместителем начальника управления — начальником отдела №1 управления уголовного розыска краевого полицейского главка Сергеем Рубежным в 2015 году. Кроме него в состав сообщества, действовавшего на территории Ставрополя, входил также оперуполномоченный по особо важным делам отделения по раскрытию преступлений прошлых лет отдела №3 управления уголовного розыска ГУ МВД России по Ставропольскому краю Геннадий Симков «и еще 14 мужчин и 6 женщин». Как уточнили в краевом следственном управлении СКР, между всеми участниками группы существовало строгое распределение ролей. В частности, был человек, «обеспечивавший взаимодействие между членами группы, который подыскивал девушек, устанавливал стоимость оказываемых ими услуг, избивал их в случае неподчинения». Были свои водители, которые подвозили девушек «к местам оказания услуг», контролировали время «оказания услуги», а также получение денег от клиентов.

По данным следствия, Сергей Рубежный, организовавший незаконный бизнес, получал от него ежемесячный доход в сумме 1 млн руб., всего же за время существования преступное сообщество получило в виде дохода не менее 39 млн руб.

Александра Ларинцева, Пятигорск