Гонка за миллиардами

По оценкам экспертов, глобальный рынок вакцин от коронавируса COVID-19 только в этом году может достичь $80 млрд. Впрочем, вплоть до 2025 года годовые продажи вакцин в мире вряд ли опустятся ниже $10 млрд. «Деньги» проанализировали, какова сейчас расстановка сил на этом рынке и как она может измениться в ближайшее время.

Глобальное наступление на вирус

В начале февраля американская фармацевтическая корпорация Pfizer заявила, что ее продажи вакцины от COVID-19, разработанной совместно с немецкой BioNTech, в этом году составят около $15 млрд. Продажи вакцин существенно подстегнут общие показатели компании — свою совокупную выручку по итогам 2021 года Pfizer прогнозирует на уровне $59,4–61,4 млрд, что примерно на 40% больше, чем в 2020 году. В настоящее время Pfizer, которой удалось первой получить лицензию на таких крупных рынках, как США и ЕС, является мировым лидером на рынке вакцин. Сразу за ней идет вторая по времени получения лицензии вакцина от другой американской компании Moderna. Росту выручки Pfizer и Moderna способствуют довольно высокие темпы вакцинации населения в США и ЕС — около 40 млн и 25 млн человек соответственно. В соответствии с имеющимся в распоряжении «Денег» специальным аналитическим отчетом швейцарского инвестбанка Credit Suisse только по итогам первого квартала текущего года продажи вакцин Pfizer и Moderna, с учетом производства в других странах в рамках СП, составят больше половины от всего мирового объема в $8,5 млрд ($4,4 и $1,6 млрд соответственно). За весь 2021 год мировой рынок всех антиковидных вакцин может составить, по разным оценкам, от $40 до $80 млрд.

В интервью «Деньгам» Патрик Белл, аналитик рынка здравоохранения американской финансово-аналитической компании S&P Global, в которую, помимо прочих, входит рейтинговое агентство Standard & Poor’s, сообщил, что «столь большой разброс в оценке объема объясняется тем, что пока еще нет информации о ценах на все вакцины, которые выйдут на рынок в этом году за рамками контрактов, подписанных с правительствами (Pfizer, Moderna, Novavax), и заявлений самих компаний (Johnson & Johnson, AstraZeneca). Кроме того, некоторые вакцины пока находятся в стадии получения сертификата. Необходимо учитывать и возможные затруднения на стадии производства, что повлияет на конечный объем выпущенных вакцин в этом году той или иной компанией». Господин Белл прогнозирует, что по итогам года продажи Pfizer, которая запланировала произвести 2 млрд вакцин, составят уже упомянутые $15 млрд. За второе место по итогам года будут бороться американские Moderna ($10 млрд, 600 млн доз) и Novavax ($10 млрд, 1 млрд доз). За ними идут производители более простых в хранении и более доступных по цене российских и китайских вакцин — совокупные продажи вакцин от российского Центра имени Гамалеи и китайской компании Sinopharm в этом году аналитик оценивает в $5–10 млрд. За ними следуют несколько задержавшиеся в завершении третьей части клинических испытаний и получении лицензий в ЕС и США компании — британско-шведская AstraZeneca ($2–5 млрд) и американская Johnson & Johnson ($2–5 млрд). Замыкает группу лидеров еще один китайский производитель — Sinovac ($1–2 млрд).

Впрочем, пока ситуация с производством остается довольно непредсказуемой. В конце января аналитики швейцарского инвестбанка Credit Suisse снизили свой прогноз по мировому производству вакцин на 300 млн доз — с 6 до 5,7 млрд. Такое решение аналитики приняли из-за возможных проблем с производством запланированного объема вакцин от AstraZeneca — прогноз снижен с 3 до 2 млрд. При этом повышены прогнозы производства вакцины от Pfizer/BioNTech — c 1,3 до 2 млрд доз и Moderna — с 715 до 850 млн. Аналитики банка отмечают, что сложная ситуация с логистическими цепочками для выпуска гигантских объемов вакцин в столь короткие сроки продолжит влиять на фактические объемы производства в этом году.

Драйвер для остальных

Впрочем, опрошенные «Деньгами» эксперты уверены, что массовый выпуск вакцин от COVID-19 окажет благоприятное воздействие не только на бизнес их производителей, но и на весь фармацевтический рынок в целом. Как сообщил в интервью Гжегож Селевич, экономист, эксперт международной страховой компании Coface по рынкам стран Центральной и Восточной Европы, СНГ и РФ, помимо компаний — производителей вакцин, выиграют и компании, занятые в производстве компонентов, комплектующих и доставке. Речь о таких сегментах, как CDMO (узкоспециализированные подрядные фармацевтические компании), которые производят вакцины от имени определенных компаний, и CRO (подрядные исследовательские компании) — компании, которые проводят исследования. Кроме того, выиграют и оптовые продавцы этих препаратов, включая транспортные и логистические компании — учитывая, что такой объем вакцинации требует услуг специализированных логистических компаний. К тому же, по мнению господина Селевича, пандемию не удастся победить только одними вакцинами, поэтому высоким останется спрос и на другие фармацевтические препараты, а также средства индивидуальной защиты — как результат повышенного спроса на продукцию для борьбы с инфекцией в целом.

Патрик Белл из S&P Global также уверен, что массовый выпуск вакцин окажет позитивный эффект на весь фармацевтический рынок: «Выручка от продажи вакцин окажет существенное воздействие на общую выручку фармацевтических компаний. При этом некоторые, в основном мелкие фармакомпании, могут испытать на себе негативное воздействие из-за недостаточных производственных мощностей». По мнению эксперта, для рынка в целом это не должно стать проблемой, поскольку он уже наладил мощности для производства вакцин. Впрочем, такие компании, как AstraZeneca и Johnson & Johnson, на его взгляд, могут отчасти пострадать от более низкой рентабельности по своим вакцинам, учитывая, что они вложили в исследования и производство крупные средства. «Мы считаем, что фармацевтические компании в целом выиграют благодаря более позитивному отношению общественности к своей деятельности, что может снизить давление регуляторов на рынке США в ближайшие годы»,— говорит господин Белл.

Два мира — два ориентира

Глобальный рынок вакцин в настоящее время фактически поделен надвое. Одними вакцинами — более сложными и дорогими — пользуются в основном развитые западные страны, другими — более простыми и дешевыми — развивающиеся. В декабре прошлого года участники международного альянса Peopl’s Vaccine, в который входят такие правозащитные и благотворительные организации, как Amnesty International, Frontline AIDS, Global Justice Now и Oxfam, заявили, что девять из десяти человек почти в 70 странах с низким доходом не будут вакцинированы в 2021 году от COVID-19, поскольку большинство перспективных вакцин, производимых и разрабатываемых сейчас, уже заранее выкуплено развитыми странами. По оценкам альянса, богатые страны, на которые приходится лишь 14% населения мира, закупили 53% всех наиболее перспективных вакцин от COVID-19 и могут вакцинировать все свое население несколько раз. По числу закупленных вакцин с большим отрывом лидирует Канада, которая сможет вакцинировать 410% своего населения. Все дозы вакцины, произведенные компанией Moderna, а также 96% вакцины Pfizer/BioNTech куплены богатыми странами.

Альянс призвал разработчиков вакцины поделиться своими технологиями и интеллектуальной собственностью через Всемирную организацию здравоохранения, чтобы можно было производить больше доз и сделать вакцину общедоступной. Кроме того, альянс призвал правительства стран мира добиться, чтобы вакцина от COVID-19 была признана общемировым общественным благом, чтобы люди получали ее по мере необходимости справедливо и бесплатно.

Опрошенные «Деньгами» эксперты также отметили такую проблему. Патрик Белл не исключил, что отчасти такая ситуация может сказаться на мировой борьбе с пандемией. Эксперт объяснил это тем, что вакцины на базе матричной РНК, первые из которых были сертифицированы в США, вряд ли в ближайшее время будут распространяться в развивающихся странах из-за высокой стоимости, более сложных условий хранения и перевозки, включая контейнеры, поддерживающие супернизкие температуры. В свою очередь, из-за вопросов, связанных с геополитикой и логистикой, вакцины от Центра Гамалеи, а также Sinopharm и Sinovac вряд ли в ближайшее время поступят в США и ЕС, считает эксперт. Впрочем, по мере того, как сертификаты будут получать новые вакцины от других производителей, заказы, оформленные властями развитых стран, могут оказаться больше, чем реально необходимое им количество вакцин. «Я ожидаю, что по мере наращивания выпуска вакцин многие из них станут доступны одновременно и в развитых, и в развивающихся странах ближе к концу лета — началу осени,— считает эксперт.— Кроме того, по мере замедления темпов вакцинации в США и ЕС производители, скорее всего, сами попытаются выводить свою продукцию на мировой рынок».

В свою очередь, Гжегож Селевич из Coface отметил, что на развитых рынках есть больше возможностей оперативно развертывать программу вакцинирования, чем на развивающихся. На его взгляд, в развивающихся странах сложнее финансировать программы по массовой иммунизации. Ведь затраты включают не только сам продукт, но и дополнительные издержки — транспортировку, хранение, оплату труда сотрудников сферы здравоохранения, занятых в вакцинации. Развивающиеся страны могут использовать помощь программы ВОЗ COVAX, которая обеспечивает вакцинами более бедные страны. Впрочем, эксперт подчеркивает, что сейчас мировой спрос на вакцины намного выше, чем их предложение, поэтому развивающиеся страны, скорее всего, пострадают от более медленной вакцинации.

Однако господин Селевич не исключает и альтернативный сценарий для развивающихся стран. Ведь Китай и Россия разработали собственные вакцины, которые определенно окажут поддержку местным программам иммунизации в развивающихся странах и внесут вклад в общемировое производство вакцин. Многие развивающиеся страны уже заказали эти вакцины не только по причине их более низкой цены, но и по причине менее требовательных условий по хранению и перевозке в сравнении с вакцинами от Pfizer и Moderna.

Недавнее подтверждение высокого уровня защиты вакцины «Спутник V», выраженное в престижном медицинском журнале Lancet, открывает новые возможности для того, чтобы эта вакцина использовалась во многих странах — как развивающихся, так и развитых. При этом китайская вакцина Sinovac, по мнению эксперта, в основном будет поставляться на рынок самого Китая, ведь население этой страны огромно. Поэтому есть определенный смысл в том, чтобы бороться с пандемией, используя возможности компаний как из развитых, так и из развивающихся стран.

Евгений Хвостик («Ъ-Деньги», №3 от 25.02.2021)

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