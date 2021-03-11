Три кандидата на пост главы Перми не представили полный пакет документов

Правозащитник Денис Галицкий, политолог Виталий Ковин и пенсионерка Галина Широкова не представили в конкурсную комиссию полный пакет документов, требуемых от кандидатов на пост главы Перми. Об этом сообщает газета «Новый компаньон» в своем telegram-канале. По данным издания, конкурсная комиссия примет решение о допуске кандидатов завтра, 12 марта. Отметим, что ранее Виталий Ковин сообщал о том, что намеренно не стал заполнять анкету для поступающих на государственную гражданскую и муниципальную службу. По его словам, требование данного документа - избыточное. «Даже формально глава города не входит в реестр должностей муниципальной службы», - писал господин Ковин.

Ранее документы на конкурс по отбору главы Перми подали 13 человек. Среди них: исполняющий полномочия главы Перми Алексей Демкин, депутат Пермской думы от КПРФ Геннадий Сторожев, депутат заксобрания Пермского края от ЛДПР Александр Григоренко, председатель совета директоров Краснокамского завода металлических сеток Эдуард Хайруллин и координатор Пермского штаба Алексея Навального Сергей Ухов.

Конкурс запланирован на 18 марта. Претенденты на руководящую должность представят программу развития муниципалитета, а также пройдут индивидуальное собеседование. По итогам комиссия, состоящая из представителей муниципалитета и краевых властей, предложит Пермской думе не менее двух кандидатов. Главой станет тот, кого поддержит большинство депутатов. Инаугурация нового руководителя Перми запланирована на 26 марта.