11 марта, четверг
Войти в профиль
Пермь. Прикамье

Коротко

Новости

все новости

события

Три кандидата на пост главы Перми не представили полный пакет документов

Правозащитник Денис Галицкий, политолог Виталий Ковин и пенсионерка Галина Широкова не представили в конкурсную комиссию полный пакет документов, требуемых от кандидатов на пост главы Перми. Об этом сообщает газета «Новый компаньон» в своем telegram-канале. По данным издания, конкурсная комиссия примет решение о допуске кандидатов завтра, 12 марта. Отметим, что ранее Виталий Ковин сообщал о том, что намеренно не стал заполнять анкету для поступающих на государственную гражданскую и муниципальную службу. По его словам, требование данного документа - избыточное. «Даже формально глава города не входит в реестр должностей муниципальной службы», - писал господин Ковин.

Ранее документы на конкурс по отбору главы Перми подали 13 человек. Среди них: исполняющий полномочия главы Перми Алексей Демкин, депутат Пермской думы от КПРФ Геннадий Сторожев, депутат заксобрания Пермского края от ЛДПР Александр Григоренко, председатель совета директоров Краснокамского завода металлических сеток Эдуард Хайруллин и координатор Пермского штаба Алексея Навального Сергей Ухов.

Конкурс запланирован на 18 марта. Претенденты на руководящую должность представят программу развития муниципалитета, а также пройдут индивидуальное собеседование. По итогам комиссия, состоящая из представителей муниципалитета и краевых властей, предложит Пермской думе не менее двух кандидатов. Главой станет тот, кого поддержит большинство депутатов. Инаугурация нового руководителя Перми запланирована на 26 марта.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

приложение

Пресс-релиз

Профиль пользователя