Силуанов: защита и поощрение капвложений не должны быть массовыми

Механизм соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) не должен применяться массово, сказал министр финансов России Антон Силуанов на совещании у президента Владимира Путина о мерах по повышению инвестиционной активности. Напомним, закон о СЗПК был подписан 1 апреля прошлого года.

СЗПК — соглашения инвесторов с государством о неизменности условий инвестпроектов на срок их реализации, а также о возмещении затрат инвестора в зависимости от отрасли и объема вложений.

«Наша позиция такая, что мы изначально договаривались, что это не должно быть массово. Это не должно быть веерное СЗПК. У нас вся страна не должна жить по СЗПК. СЗПК — это такой штучный должен быть инструмент»,— сказал господин Силуанов (цитата по ТАСС).

Правительство в течение всего 2020 года обсуждало с бизнесом меры поддержки для стимулирования частных инвестиций. За счет механизма СЗПК оно намерено обеспечить комплексную господдержку инвестпроектам в зависимости от их эффективности и востребованности государством. Минэкономики намерено расширить границы применения механизма.

О перспективах СЗПК и других составляющих роста национальной экономики — в материале “Ъ” «Треть — инвестиции, остальное — спрос».