Суд запретил ссылки на контент с блатной тематикой

Петродворцовый районный суд Петербурга вынес решения о блокировке нескольких ссылок на контент с блатной тематикой. Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, дела рассматривались по инициативе прокуратуры.

В ходе мониторинга размещенной информации в интернете, в том числе в социальной сети «ВКонтакте», были выявлены группы с блатной лирикой и тюремными стихами, содержащие информацию, оправдывающую противоправное поведение. Содержание данных ресурсов указывало на причастность к международному общественному движению «Арестантское уголовное единство» («АУЕ»), которое признано экстремистским и запрещенным на территории РФ.

В итоге, суд признал запрещенной к распространению на территории РФ информацию по восьми ссылкам.