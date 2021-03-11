BBC может ввести плату за контент для зарубежной аудитории

Корпорация BBC рассматривает вариант введения платного доступа к части новостного контента для аудитории за пределами Великобритании. Об этом рассказал генеральный директор вещательной корпорации Тим Дэйви, представляя планы BBC на ближайшее будущее. Ожидается, что доступ к срочным новостям останется бесплатным, а раздел аналитики, очерки, развернутые материалы и часть видеоконтента будет с платным доступом.

BBC подыскивает новые источники доходов ввиду снижающихся поступлений от абонентской платы. Как сообщает The Times, число подписчиков BBC в 2020 году снизилось на 250 тыс. и составляет 25,67 млн. А на абонентскую плату приходится 71% ежегодного дохода BBC, который в прошлом году составил £4,94 млрд.

Как сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на источники в BBC, условия доступа к платному контенту будут не одинаковыми в разных странах. «Мы будем иметь дело с конкретными рынками, и условия для каждого из них тоже будут конкретными,— сообщили источники издания, добавив, что будут учтены все возможные нюансы, в том числе и то, что «есть места, где жизненно важно иметь доступ к бесплатным и объективным новостям».

Алена Миклашевская