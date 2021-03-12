Обсуждение Сирии пошло по второму треугольнику

Визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в регион Персидского залива завершился встречей в необычном формате. В четверг за одним столом в Дохе встретились министры иностранных дел России, Катара и Турции. В центре их внимания была ситуация в Сирии. Теперь такие встречи «на троих» станут регулярными.

Министры иностранных дел России, Катара и Турции Сергей Лавров, Мухаммед Абдеррахман Аль Тани и Мевлют Чавушоглу официально объявили в Дохе о зарождении нового формата, посвященного Сирии. Теперь Россия, Катар и Турция будут обсуждать проблемы этой страны на троих — на уровне как экспертов, так и министров иностранных дел. О встречах на высшем уровне пока речь не идет.

Официальное название формата — «консультативные встречи по сирийской проблематике». Но вполне возможно, что он получит название «дохийского» по аналогии с «астанинским», в котором участвуют Россия, Турция и Иран.

По словам Сергея Лаврова, консультативные встречи — не замена «Астаны», а лишь ее дополнение.

Министр пояснил, что уже год катарские, турецкие и российские эксперты обсуждают сирийскую проблематику и продолжат эту практику. Периодически будут встречаться и главы МИДов. Следующая встреча планируется в Турции, а затем в России.

Как отметил российский министр, «астанинский формат» посвящен всем аспектам урегулирования, но «можно только приветствовать желание Катара помочь братской стране». В заявлениях катарского министра был сделан акцент на гуманитарной помощи Сирии, в которой, по его словам, нуждаются миллионы сирийцев. До сих пор Доха оказывала им помощь в лагерях беженцев на севере Сирии, у турецкой границы, а также в Иордании. Большой вопрос — расширит ли Доха помощь на территории, подконтрольной сирийскому лидеру Башару Асаду.

Мевлют Чавушоглу сказал, что в ходе переговоров обсуждалась важная для Анкары тема — ситуация в Сирии в контексте деятельности террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) и Рабочей партии Курдистана, считающейся террористической в Турции. Господин Чавушоглу пообещал, что Турция и дальше будет продолжать борьбу с террористами. Но дальше тему развивать не стал.

Три министра также объявили о поддержке работы Конституционного комитета и в целом усилий ООН по стимулированию политического урегулирования в Сирии.

К радости Москвы стороны сошлись в поддержке добровольного возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц в свои дома.

Однако Сергей Лавров был единственным, кто в ходе пресс-конференции упомянул о пагубности санкций Запада для экономики и гуманитарной ситуации в Сирии. Анкара и Доха в этом вопросе придерживаются мнения, что на власти в Дамаске нужно продолжать оказывать давление. Но из уважения к российскому коллеге остальные участники «тройки» вслух об этом не сказали.

Помимо Сирии у трех министров были и другие общие темы для обсуждения. Среди них — урегулирование в Ливии и Афганистане. Последнее особенно актуально, учитывая, что на 18 марта планируется встреча по Афганистану в Москве. Напомним, что Доха также предоставляла свою площадку для афганских переговоров между движением «Талибан» (запрещено в РФ) и правительством. Кроме того, в Катаре было подписано первое мирное соглашение между США и «Талибаном».

«Мы все заинтересованы в том, чтобы трагедия Афганистана как можно скорее прекратилась... Мы здесь не соперничаем ни с Катаром, ни с кем бы то ни было еще. И мы не выступаем с позиции, которую можно сделать предметом какой-то ревности»,— подчеркнул Сергей Лавров.

Он напомнил, что еще до того, как начался дохийский процесс, существовали и другие форматы — стамбульский, московский… «Никто даже не подумал упрекать наших катарских друзей за то, что они как бы "перетягивают" одеяло на себя,— эта логика ущербна»,— подчеркнул он. При этом Сергей Лавров добавил: он не может согласиться с тем, что дохийские переговоры «успешно развивались»: «Там много нерешенных проблем, и мы сегодня об этом говорили».

Напомним, что с приходом новой администрации в США перспективы афганского урегулирования оказались весьма туманными. В Вашингтоне открыто дают понять, что опасаются выводить остающихся в Афганистане военных к 1 мая, хотя это требование закреплено в соглашении, подписанном в Дохе год назад. Согласно источникам американских, афганских и российских СМИ, администрация Джо Байдена намерена заключить новое соглашение на конференции в Стамбуле 27 марта. Из утекшего в СМИ письма госсекретаря США Энтони Блинкена известно, что Вашингтон пытается подталкивать своих афганских партнеров к заключению новой сделки, что уже вызвало недовольство в Кабуле.

Впрочем, еще до стамбульской встречи, которая пройдет под эгидой ООН, свое слово попытается сказать Москва, проведя 18 марта консультации так называемой расширенной тройки по урегулированию в Афганистане (Россия, США, Китай и Пакистан), на которые приглашена делегация талибов, а также афганские политики. «Мы хотим помочь продолжению дохийских переговоров с более конструктивных позиций, которые необходимо занять каждой стороне—участнице этого процесса,— заявил в этой связи в четверг Сергей Лавров.— Московская встреча ровно для этого и созывается».

Марианна Беленькая, Доха; Кирилл Кривошеев