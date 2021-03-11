Сергею Лаврову пришла ближневосточная повестка

Глава МИД РФ Сергей Лавров посетил Эр-Рияд на фоне смены курса США в отношении Саудовской Аравии. В Москве подчеркивают: все совпадения случайны, у России собственная повестка. Но так или иначе российский министр стал первым «внерегиональным» высокопоставленным дипломатом, встретившимся с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом, после того как Вашингтон открыто возложил на него ответственность за убийство журналиста Джамаля Хашокджи. За переговорами российской делегации и за тем, как визит министра удачно совпал с «историческими событиями» в регионе, наблюдала в Эр-Рияде корреспондент “Ъ” Марианна Беленькая.

Визит Сергея Лаврова в Саудовскую Аравию был стремительным — всего полдня между переговорами в Объединенных Арабских Эмиратах и Катаре. За это время он успел провести переговоры со своим коллегой Фейсалом бен Фарханом и был принят наследным принцем Саудовского королевства Мухаммедом бен Сальманом. Буквально за две недели до этого Вашингтон объявил о смене курса в отношении Эр-Рияда из-за нарушений прав человека и фактически напрямую возложил ответственность за убийство в генконсульстве в Стамбуле в октябре 2018 года саудовского журналиста Джамаля Хашокджи на принца Мухаммеда (см. “Ъ” от 1 марта). Именно он был назван виновным в преступлении в докладе ЦРУ, который был составлен сразу после смерти господина Хашокджи. Тогдашний президент США Дональд Трамп сделал все возможное, чтобы не подставить под удар американо-саудовский альянс и, несмотря на требование Конгресса, не разрешил публикацию доклада. Нынешний глава Белого дома Джо Байден повел себя иначе. Помимо публикации доклада и введения санкций он дал понять, что будет вести диалог напрямую с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом, а не с принцем, который до сих пор отвечал за отношения с США.

На этом фоне в среду американский журналист, аккредитованный в Эр-Рияде, интересовался у российских коллег, прилетевших с Сергеем Лавровым, не связан ли визит с изменением политики Вашингтона. Однако в Москве всячески подчеркивают, что визит значится в планах уже больше месяца и никакой связи с действиями новой администрации США нет. Другой вопрос, что к подготовке переговоров в Москве приступили лишь недавно, что можно объяснить ближневосточными реалиями, тем более что планы министра должны были совпасть с планами его коллег сразу в трех странах, а также с расписанием главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, с которым Сергей Лавров провел переговоры сразу после прилета в Доху.

Интересно, что встреча министров совпала по времени с церемонией заливки бетона в основание третьего блока турецкой АЭС «Аккую», в которой в режиме телемоста приняли участие президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.

Еще одно удачное совпадение для глав МИДов двух стран — вынесение вотума доверия новому правительству в Ливии. Напомним, что Москва и Анкара за последний год приложили немало усилий для прекращения огня в Ливии и внимательно следят за развитием событий в этой стране, хотя процесс формирования новых органов власти — это детище прежде всего американки Стефани Уильямс, которая на протяжении почти года была и. о. спецпредставителя генсека ООН по Ливии. Накануне, еще будучи в Абу-Даби, Сергей Лавров созвонился для обсуждения ситуации в Ливии со своим египетским коллегой Самехом Шукри. И Египет, и ОАЭ все последние годы поддерживали власти на востоке Ливии, в то время как Турция помогала Триполи. Москва старалась маневрировать. Теперь все игроки заинтересованы в том, чтобы новые власти Ливии сохранили с трудом достигнутое единство и провели обещанные выборы в парламент.

Об этом же Сергей Лавров говорил в Эр-Рияде с Фейсалом бен Фарханом. «Выразили надежду на то, что формируемое сейчас переходное руководство Ливии сможет безотлагательно включиться в работу по ее объединению как с точки зрения функционирования государственных структур, так и в финансовом, экономическом плане и с точки зрения создания единых вооруженных сил»,— отметил в ходе пресс-конференции глава МИД РФ.

Буквально через пару минут после этих слов мировые агентства передали: Палата представителей (парламент) Ливии, на заседании которой в Сирте впервые за несколько лет собрались представители и востока, и запада страны, одобрила большинством голосов (132 из 134 присутствовавших депутатов) новое правительство во главе с Абдель Хамидом Дбейбой.

Кроме него в состав правительства вошли 26 министров, пять госминистров и два вице-премьера. «Я призываю положить конец расколу в стране и обещаю, что мы будем работать над достижением национального примирения»,— заявил господин Дбейба. В Москве очень надеются, что у него получится и предыдущий неудачный опыт примирения в Ливии не будет повторен.

Что касается саудовского министра, то его больше всего волновала ситуация в Йемене. Это неудивительно с учетом постоянных обстрелов королевства со стороны хуситского движения «Ансар Аллах». Только в минувшее воскресенье беспилотниками и баллистическими ракетами был нанесен удар по объектам нефтяной компании Saudi Aramco в Рас-Тануре — крупнейшем в мире порту для отгрузки нефти, а также по другим «военным целям» на востоке страны. «Неудачные попытки атаковать порт Рас-Танура и порты Aramco в Дахране не только нацелены на безопасность Королевства Саудовская Аравия, но и наносят удар по нервам глобальной экономики и ее (цепочке.— “Ъ”) поставок нефти и, следовательно, глобальной энергетической безопасности»,— сказал Фейсал бен Фархан и пообещал принять меры, чтобы защитить не только королевство, но и ту самую упомянутую им глобальную энергетическую безопасность. При этом он выразил надежду на то, что международное сообщество поддержит Эр-Рияд в противостоянии с хуситами и стоящим за ними Ираном.

Сергей Лавров ушел от прямых обвинений в адрес хуситов, при этом подчеркнув, что «все без исключения участники конфликта — любого, не только в Йемене — должны соблюдать международное гуманитарное право». «В соответствии с ним атаки на гражданскую инфраструктуру, которые могут иметь в качестве последствий жертвы среди мирного населения, являются недопустимыми»,— сказал он. Москва неизменно выступает за диалог между всеми сторонами конфликта и поддерживает усилия по прекращению боевых действий, которые предпринимает спецпосланник генсека ООН по Йемену Мартин Гриффитс.

Не обошлось на российско-саудовских переговорах и без сирийской тематики. Тем более что за день до визита Сергея Лаврова в Эр-Рияд прилетел спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев. Его, как и министра, также принял наследный принц Мухаммед бен Сальман. Москве очень нужна поддержка Эр-Рияда в работе с сирийской оппозицией, чтобы снизить влияние на нее Анкары. Однако еще в январе, будучи с визитом в России, Фейсал бен Фархан просил в ходе пресс-конференции не делить сирийскую оппозицию на протурецкую и просаудовскую, подчеркивая необходимость поддержки всего сирийского народа. В среду глава МИД королевства снова говорил о необходимости единства сирийцев. При этом он не стал поддерживать сказанные накануне слова своего эмиратского коллеги о необходимости снятия санкций с Сирии. Вместо этого он отметил, что сирийский кризис требует политического решения и этой стране «необходимо вернуться в арабские объятья и добиться стабильности и безопасности».

Сергей Лавров и Фейсал бен Фархан также отметили позитивное развитие двусторонних отношений. Среди последних новостей на этом направлении — предстоящее в скором времени открытие торгпредства России в королевстве. Имя первого торгпреда стало известно накануне визита Сергея Лаврова в Эр-Рияд. Руководить торговой миссией будет Станислав Янковец, уже имеющий опыт работы с арабскими странами. Ранее он был гендиректором Российско-арабского делового совета. Ему предстоит решать, как будет осуществляться поставленная руководством двух стран задача — довести к 2024 году российско-саудовский товарооборот до $5 млрд. Пока он едва превышает $1,5 млрд. Предполагается и развитие военно-технического сотрудничества. Соответствующее распоряжение было подписано правительством РФ в середине февраля.

Министры были полны оптимизма и по вопросам, касающимся нефтяного рынка. «У нас есть общее мнение о том, что необходимо развивать сотрудничество на мировом рынке углеводородов, плотно координировать наши действия, в том числе в формате ОПЕК+. Мы не видим на данном этапе каких-то событий, которые (если они реализуются) подорвут интерес к нашему взаимному сотрудничеству»,— сказал Сергей Лавров. И резюмировал: «Это объективная данность, и она имеет долгосрочный, устойчивый характер».