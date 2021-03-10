В ОАЭ Сергея Лаврова ожидал даже Ливан

Глава МИДа Сергей Лавров отправился в турне по странам Персидского залива, начав его с Объединенных Арабских Эмиратов. Эту страну в Москве считают ключевым игроком в регионе с наиболее близкой к России позицией по международным вопросам. И не зря. Эмиратский министр иностранных дел Абдалла бен Зайд Аль Нахайян неожиданно обрадовал своего российского коллегу осуждением американских санкций в отношении Сирии. Дополнением к визиту в ОАЭ стала и встреча Сергея Лаврова в Абу-Даби с Саадом Харири, который уже несколько месяцев пытается сформировать правительство в Ливане.

Не прошло и трех месяцев после череды визитов в Москву глав МИДов арабских монархий Персидского залива — ОАЭ, Катара и Саудовской Аравии,— как министр иностранных дел Сергей Лавров сам направился в гости к коллегам. Такая частота контактов Москвы с арабскими странами беспрецедентна.

Визит в регион Персидского залива начался с ОАЭ. Для Сергея Лаврова в Абу-Даби сделали исключение. Эмират фактически закрыт для туристов. Все нерезиденты, въезжающие в Абу-Даби, должны быть помещены на десятидневный карантин. ПЦР-тесты берут у всех, кто въезжает в эмират, даже если речь идет о поездках из соседнего Дубая.

Российская делегация обошлась без карантина, но министру и сопровождающим его лицам пришлось сдать тест перед встречей с наследным принцем Абу-Даби и фактическим правителем ОАЭ Мухаммедом бен Зайдом Аль Нахайяном. На ней также присутствовал глава МИД ОАЭ Абдалла бен Зайд Аль Нахайян и советник по вопросам национальной безопасности Тахнун бен Зайд Аль Нахайян.

Перед визитом эмиратская сторона особенно интересовалась, кто из членов делегации уже сделал прививку от коронавируса.

Сами ОАЭ входят в число мировых лидеров по уровню вакцинации (63,5 на 100 человек). В стране зарегистрированы четыре вакцины. Среди них и российская «Спутник V», правда пока использовать ее можно только в экстренных случаях. Сергей Лавров выразил надежду, что вскоре «Спутник V» будет одобрен и для плановой вакцинации населения. Правда вопрос, останется ли к тому моменту в ОАЭ еще кто-то без прививок. Пока же ОАЭ направили 20 тыс. доз российской вакцины в дар палестинцам в секторе Газа. При этом шейх Абдалла в ходе пресс-конференции всячески подчеркивал значение стратегического сотрудничества с Россией в сфере борьбы с пандемией. Впрочем, он пошел дальше, отметив важность координации в вопросах борьбы с терроризмом и продовольственной безопасности.

Оба министра также упомянули о росте товарооборота между двумя странами. В 2020 году он вырос на 78% и достиг $3,27 млрд. «Когда есть нацеленность на взаимодействие, на реализацию практически взаимовыгодных проектов, то никакие болезни этому помешать не могут. У нас именно такие отношения с ОАЭ»,— сказал Сергей Лавров.

Но особый оптимизм внушает политическая повестка. В России считают ОАЭ ключевым игроком в регионе, к тому же наиболее близким Москве по взглядам. И глава МИД ОАЭ вновь это подтвердил. В ходе пресс-конференции с Сергеем Лавровым он неожиданно заявил, что так называемый закон Цезаря мешает диалогу с Сирией. Речь идет об американских санкциях в отношении Дамаска в рамках «Акта о защите гражданского населения Сирии».

По словам шейха Абдаллы, Сирия должна восстановить контакты с региональными игроками и вернуться в Лигу арабских государств (ЛАГ).

«Нет сомнений, что это также требует усилий с сирийской стороны и усилий наших коллег по ЛАГ. Но самое большое препятствие на пути координации и сотрудничества с Сирией — это "закон Цезаря", который в его нынешнем виде делает этот путь крайне сложным»,— сказал он. Эти слова стали подарком для России, которая давно настаивает на снятии санкций с Дамаска.

Еще одна общая тема для Москвы и Абу-Даби — безопасность в зоне Персидского залива. ОАЭ, в отличие от своего главного партнера, Саудовской Аравии, контактируют с Ираном, несмотря на коллективное недовольство вмешательством Тегерана в региональные дела. Поэтому Москва надеется, что Абу-Даби поддержит ее инициативу по безопасности в Персидском заливе, представленную в обновленном виде в 2019 году и подразумевающую диалог между Ираном и арабскими странами. Российские дипломаты считают, что сейчас, когда появился шанс на возвращение Вашингтона и Тегерана к полному выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), известному как «ядерная сделка», инициатива Москвы очень актуальна. Напомним, что в 2018 году США вышли из СВПД и вернули санкции в отношении Ирана, в ответ Тегеран сократил свои обязательства в рамках «ядерной сделки». Теперь администрация президента США готова возобновить диалог с Ираном. «Мы приветствуем решение администрации Джо Байдена вернуться в СВПД. Оно, правда, пока еще не реализовано, поскольку в самих США, как я понимаю, идет процесс осмысления того, каким образом это сделать»,— сказал Сергей Лавров, подразумевая идущую в Вашингтоне дискуссию, в том числе и с арабскими странами, о корректировке СВПД и выдвижении предварительных условий Ирану — сокращение его ракетной программы и прекращение вмешательства в дела региона. По словам Сергея Лаврова, Москва считает возможным выработать синхронные шаги, которые будут предпринимать США и Иран, чтобы вернуться в СВПД, и готова в этом помогать обеим сторонам. «Мы убеждены, что если предлагаемая нами конференция по безопасности в районе Залива будет создана на основе, конечно же, принципов уважения и интересов друг друга, на основе равноправия и необходимости двигаться к взаимоприемлемым компромиссам, то на такой конференции можно обсуждать любые проблемы, любые озабоченности, которые есть у сторон к друг другу»,— подчеркнул глава МИД РФ.

Россию и ОАЭ сближает и единый подход к контактам с Израилем. Москва одобрила процесс нормализации отношений между арабскими странами и еврейским государством, начатый в прошлом году Абу-Даби при содействии США, но подчеркивает, что это не должно быть в ущерб палестино-израильскому урегулированию. Правда, в последнее время создается впечатление, что ОАЭ сотрудничают с Израилем гораздо более плотно, чем Москва. И среди арабских экспертов возникли предположения, что этот диалог может касаться в том числе и Сирии. Эту тему в ОАЭ предпочитают не комментировать. Впрочем, эмиратский министр в публичном выступлении вообще не стал касаться переговоров с Москвой по региональной тематике. Хотя со слов Сергея Лаврова известно, что помимо Сирии и Ирана обсуждалась также ситуация в Йемене и Ливии.

Ливийский вопрос наиболее актуальный. Москва и Абу-Даби настолько плотно работают на этом направлении, что США даже обвинили ОАЭ в финансировании наемников «ЧВК Вагнера». Ни Москва, ни Абу-Даби никогда это не подтверждали.

Неожиданным дополнением к визиту Сергея Лаврова в ОАЭ оказалась его встреча в Абу-Даби с Саадом Харири — бывшим и, возможно, будущим премьер-министром Ливана. Дееспособного правительства в Ливане нет с лета. Саад Харири получил мандат на формирование кабинета министров в конце октября, но так и не смог договориться с другими политическими силами, прежде всего близкими к президенту Ливана Мишелю Ауну. Тем временем ситуация в республике ухудшается с каждым днем. Ливанский фунт только за последние дни обесценился на 15–17%, что привело к новой волне протестов. При этом накалились отношения между президентом и командующим армии.

Недовольство среди военных растет на фоне обесценивания их зарплат, они не горят желанием разгонять протестующих, которые блокируют дороги.

«Солдаты тоже голодают»,— сказал в понедельник командующий армией Джозеф Аун. До сих пор главным посредником в национальном диалоге в Ливане была Франция, но сейчас ливанские политики, в том числе Саад Харири, рады любой помощи. У Москвы хорошие отношения со всеми политическими силами в Ливане. Только на прошлой неделе заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов встречался в Москве с советником ливанского президента Амалем Абу-Зейдом. Теперь возможность поговорить с Сергеем Лавровым нашел Саад Харири, буквально поймав его в регионе. Для формирования правительства в Ливане важны и позиции региональных игроков — Ирана и его арабских соседей, так что турне Сергея Лаврова оказалось очень кстати. Из Абу-Даби российский министр вылетел в Эр-Рияд, а оттуда направится в Доху.

Марианна Беленькая, Абу-Даби