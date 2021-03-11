«Тинькофф» смотрит за рубеж

Рост активов Тинькофф-банка и других бизнес-линий его экосистемы на территории России привел к тому, что топ-менеджмент группы задумался об экспансии на международный рынок. Об этом сегодня заявил глава банка Оливер Хьюз, хотя и не предоставив подробностей будущей экспансии. Эксперты указывают, что международный бизнес важен для восприятия финтех-проектов, а «Тинькофф» за счет выхода за рубеж рассчитывает на повышение капитализации.

TCS Group Holding, которому принадлежит Тинькофф-банк, «Тинькофф инвестиции» и другие бизнес-линии экосистемы, рассматривает варианты международной экспансии. По словам председателя правления Тинькофф-банка Оливера Хьюза, «пока окончательных решений не принято», «мы еще на этапе обдумывания». Однако он отметил, что это точно «не Европа и не США, а дальше будет видно».

Сегодня TCS Group Holding отчитался о финансовых результатах за 2020 год. Как следует из отчетности (.pdf), активы группы выросли на 48,1% до 859,3 млрд руб., чистая прибыль — на 22,4% до 44,2 млрд руб. Вместе с тем рентабельность капитала упала на 15,3 п. п. до 40,6%, стоимость риска выросла на 1,5 п. п. до 10%. В 2021 году группа ожидает прибыль не менее 55 млрд руб. Число клиентов выросло за год с 10,2 млн до 13,3 млн человек. TCS сохраняет цель в течение следующих трех лет нарастить клиентскую базу до свыше 20 млн человек.

Одновременно TCS сообщила о временной приостановке выплаты дивидендов до конца 2021 года, «поскольку продолжает изучать возможности для органического и неорганического развития бизнеса». Как позже указал господин Хьюз, у группы ряд «бизнес-линий в области платежей, кредитования, переводов, в области малого и среднего бизнеса и все вспомогательные сервисы вокруг них», поэтому «во всех этих областях могут быть темы именно в плане M&A». Переговоры с разными потенциальными для приобретения компаниями уже ведутся. В прошлом году сделка M&A с «Яндексом», которая оценивалась в $5,5 млрд и могла стать крупнейшей по объему, сорвалась из-за расхождения ее участников в отношении видения будущего развития (см. “Ъ” от 16 октября 2020 года).

Многие финтех-проекты развиваются глобально, поэтому, возможно, «Тинькофф» видит в этой экспансии возможности для повышения своей капитализации, говорит аналитик Газпромбанка Андрей Клапко, чтобы не оставаться «географически локальным игроком».

Ранее «Тинькофф» видел на российском рынке большой потенциал и «прежде не рассматривал выход за рубеж постольку, поскольку им не было тесно в России», отмечает он. «Сейчас масштаб группы растет, возможно, это определяет некоторые потенциальные ограничения по росту»,— указывает господин Клапко.

Потенциал для роста в России у «Тинькофф» остается, считает директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин. По его словам, если будет аппетит и к другим рынкам, то не исключено, что группа сможет имплементировать свою бизнес-модель и за рубежом. «За время работы банк накопил сильную IT-экспертизу и продемонстрировал устойчивость бизнес-модели в кризисы, поэтому вполне возможно, что банк сможет построить подобный бизнес и в других странах»,— отмечает он. Впрочем, в последние годы «Тинькофф» активно рос в нишевом сегменте — рынке кредитных карт, что «во многом было обусловлено низкой базой и бурным ростом рынка», добавляет он.

Ольга Шерункова