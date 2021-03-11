На пост Пермского района претендуют 7 человек

Завершился прием заявок от кандидатов на конкурс по отбору главы Пермского муниципального района. Как стало известно "Ъ-Прикамье", на руководящий пост претендуют: глава Кировского района Перми Владимир Цветов, глава Гамово Марсель Алдаров, замглавы администрации Пермского района Сергей Ермаков, начальник юридического отдела «Пермского краевого центра дезинфектологии» Владислав Железнов, руководитель Двуреченского сельского поселения Марина Гонина, директор ООО «Форма качественного управления» Александр Обирин и предприниматель Виктор Слесаренко.

Конкурс запланирован на 31 марта. Кандидаты предложат свои программы развития Пермского района. Комиссия, состоящая из представителей губернатора Пермского края и муниципалитета, отберет двух кандидатов и представит их депутатам земского собрания. Главой станет претендент, получивший наибольшее количество голосов.

По информации собеседников “Ъ-Прикамье”, наиболее вероятным кандидатом на пост главы района считается Владимир Цветов. Ранее он уже работал в Пермском районе и возглавлял местную администрацию.

Пост главы района стал вакантным в сентябре 2020 года, когда руководитель муниципалитета Александр Кузнецов, возглавлявший район с 2000 года, досрочно покинул должность. Первый конкурс на пост главы района не состоялся.