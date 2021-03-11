СКР проверит новосибирское следствие

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин направил в Новосибирск комиссию для проведения служебной проверки в отношении руководителя регионального управления ведомства Андрея Лелеко. На время ее проведения генерал-майор юстиции Лелеко отстранен от занимаемой должности. Претензии в его адрес были высказаны на расширенном заседании коллегии СКР, главная из них — ухудшение качества следствия: в 2020 году более сотни уголовных дел были возвращены на доработку.

Председатель СКР Александр Бастрыкин назначил проведение комиссионной служебной проверки в отношении руководителя новосибирского управления ведомства Андрея Лелеко, занимающего этот пост с июня 2014 года. На время проверки он отстранен от должности, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По сведениям “Ъ”, обязанности руководителя управления возложены на первого зама Антона Бадулина.

Серьезная критика в адрес генерал-майора Лелеко прозвучала на расширенном заседании коллегии СКР, которая прошла 5 марта и была посвящена итогам работы следственного ведомства в 2020 году. Господин Лелеко принимал в ней участие в режиме телемоста. Новосибирскому генералу было указано на ухудшение качества следствия. Свыше 100 уголовных дел были возвращены на доработку — это один из худших показателей среди региональных управлений СКР. Также претензии касались сроков расследования.

Руководитель СУ СКР по Новосибирской области Андрей Лелеко Фото: СУ СК РФ по Новосибирской области

«Выросло число уголовных дел, расследованных в срок свыше двух месяцев, следовательно, возросло и число лиц, длительное время содержащихся под стражей, в том числе и несовершеннолетних. Увеличилось число требований надзорного ведомства об устранении нарушений закона в ходе следствия, а также количество обращений жителей Новосибирской области, поступающих в центральный аппарат, что уже ранее неоднократно озвучивалось в рамках еженедельных совещаний при председателе СКР»,— рассказала госпожа Петренко.

Причинами указанных нарушений, по мнению центрального аппарата СКР, стали управленческие ошибки руководящего состава подразделения, «недостатки в планировании, волокита при расследовании уголовных дел».

В Новосибирск было решено направить ведомственную комиссию для проведения служебной проверки в отношении Андрея Лелеко. Она может продлиться около одного месяца.

Андрей Лелеко родился в Свердловской области. В середине 1990-х годов он окончил Уральскую государственную юридическую академию. До образования СКР работал в органах МВД и прокуратуры. В Новосибирск он переехал в 2011 году, где возглавил управление СКР по Сибирскому федеральному округу. В 2012 году господину Лелеко присвоили звание генерал-майора юстиции, а спустя два года предложили занять пост начальника новосибирского управления СКР. Самый громкий скандал в период его руководства управлением произошел в январе 2020 года. За взятку сотрудники ФСБ задержали полковника юстиции Юрия Лущенкова, который возглавлял Заельцовский межрайонный отдел СКР по Новосибирской области. По версии правоохранителей, он получил 500 тыс. руб. за предоставление сведений об объеме доказательств, собранных следователями на организаторов подпольных казино (это дело еще расследуется). В июле 2021 года у господина Лелеко истекает срок полномочий, которыми его наделил президент РФ.

Отметим, что на коллегии СКР критике был подвергнут не только господин Лелеко. Претензии также были высказаны к руководителям региональных управлений ведомства Алексею Сердюкову (Калмыкия), Алексею Назину (Курская область) и Альберту Кизимову (Тверская область).

Константин Воронов, Новосибирск