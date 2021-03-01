Сотрудники шахты «Алексиевская» собирают подписи под обращением к Путину

Горняки обанкроченной шахты «Алексиевская» (Ленинск-Кузнецкий район, Кузбасс) собирают подписи под обращением к президенту РФ Владимиру Путину, правительству РФ, Госдуме, Совету федерации и Генпрокуратуре РФ. Сотрудники предприятия и уволенные рабочие требуют принять меры к погашению задолженности по зарплате, сообщает Вашгород.ру.

«На "Алексиевской" старую лаву отработали весной 2020 года, новую не запустили. Платить зарплату оставшимся работникам не с чего. Последние выплаты сокращенным горнякам были в августе 2020 года, закрыто 60% долга за март. Не выплачиваются алименты на детей. Долг перед шахтерами (и сокращенными, и работающими) — около 200 млн руб.»,— говорится в обращении, опубликованном в СМИ.

Уточняется, что было уволено 400 человек, около 300 осталось работать.

Ранее следственное управление Следственного комитета РФ по Кузбассу, проводящее вместе с полицией расследование уголовного дела, возбужденного в сентябре 2020 года по факту невыплаты заработной платы на предприятии, пригласило бывших и действующих сотрудников шахты для установления точного количества пострадавших. В середине декабря прошлого года задолженность перед 758 работниками составляла около 180 млн руб.

АО «Шахта "Алексиевская"» признано банкротом в ноябре 2017 года вместе с УК «Заречная». В сентябре 2019 года стало известно о задержках по выплате зарплаты. В конце 2019 года сотрудники не вышли на работу. В марте 2020 года сообщалось о сокращениях горняков. Имущественный комплекс предприятия безрезультатно выставлялся на торги пять раз, последний раз — в конце декабря 2020 года со стартовой ценой 680 млн руб.

О том, как ФНС взыскивает 3,5 млрд руб. с руководства «Заречной», читайте в материале “Ъ-Сибирь” «На "Заречной" ищут налоги».

Екатерина Лукашевич