В Краснодаре восстановят фасад Дома кубанской журналистики

Фото: администрация Краснодарского края

В Краснодаре началась реконструкция Дома кубанской журналистики, расположенного на пересечении улиц Красноармейской и Гоголя, сообщает пресс-служба краевой администрации. Работы по восстановлению зданию планируется завершить в 2022 году, после оно будет передано журналистам.

В здании уже провели аварийно-спасательные работы. Проект реконструкции разработан и сейчас проходит экспертизу.

«С 2006 года это здание было не востребовано. Здесь очень большой объем работ, объект сложный. Тем не менее, я прошу вас соблюсти установленные сроки строительства. Губернатор пообещал, что это здание будет принадлежать журналистам края, и наша задача это качественно реализовать, сохранив исторический фасад», - сказала вице-губернатор края Анна Минькова.

По словам руководителя департамента информационной политики края Галины Жуковой, планируется, что после реконструкции на первом этаже дома появятся зал для пресс-конференций, два выставочных зала музея кубанской журналистики и кафе, на верхних этажах - офисные помещения. В них смогут работать редакции.

Как писал “Ъ-Кубань”, в первом квартале 2021 года в Краснодаре планируют завершить реконструкцию дома купца Лихацкого. Из муниципального бюджета на эти цели выделили более 45 млн руб.

Виктория Колганова