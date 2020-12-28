Дом купца Лихацкого в Краснодаре отремонтируют в начале 2021 года

Фото: администрация Краснодара

Администрация Краснодара заключила безвозмездный договор на проведение противоаварийных работ в доме купца Лихацкого, построенного между 1890 и 1910 годами и являющегося объектом культурного наследия. Закончить ремонт собираются в первом квартале 2021 года, рассказал на планерке в мэрии директор департамента строительства Артем Аганов.

По словам господина Аганова, договор на проведение работ был заключен с ФСК «Столица», стройконтроль будет осуществлять фирма «Гуар», научное руководство и авторский надзор – институт «Еврогрупп СПБ».

Кроме того, уже разработана и утверждена документация, которая предусматривает усиление конструкции здания, ремонт стропильной системы и воссоздание утраченных элементов. Сейчас специалисты работают над ее основными разделами. Ожидается, что в середине следующего года документы будут готовы к отправке на госэкспертизу.

Как писал “Ъ-Кубань”, на реставрация дома купца Лихацкого из муниципального бюджета выделено 45,9 млн руб. В 2020 году на проектирование было направлено 5,9 млн руб., в бюджете на 2021 год зарезервировано еще 40 млн руб.

Виктория Колганова