Лукашенко сменил руководителей Генштаба, МЧС и СК Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил новых руководителей силовых структур, сообщает агентство БелТА. Новым председателем Следственного комитета был назначен Дмитрий Гора, начальником Генштаба вооруженных сил страны — Виктор Гулевич, главой МЧС — Вадим Синявский. Также были проведены назначения в руководстве Минобороны, Государственном таможенном комитете и управлении делами президента.

Господин Лукашенко заявил руководителям, что те должны быть готовы к угрозам внутри страны. «Не надо сидеть в войсках и ждать, что кто-то пересечет нашу границу и вот тогда мы ружье возьмем и начнем воевать. Воевать будем отсюда»,— передает БелТА слова президента.

Ранее сегодня, СК Белоруссии предъявил окончательное обвинение оппозиционеру Сергею Тихановскому, арестованному летом 2020 года. Господину Тихановскому, который намеревался участвовать в выборах президента страны, вменяются призывы к насилию «в отношении представителей власти и правоохранительных органов», разжигание розни, организация незаконного мероприятия и воспрепятствование работе ЦИК Белоруссии.