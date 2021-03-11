Главу СКР по Курской области временно отстранили от должности

Руководитель СУ СКР по Курской области Алексей Назин временно отстранен от исполнения должностных обязанностей. Об этом рассказали в СК России. Там отметили, что аналогичные решения были приняты в отношении руководителей следственных управлений СКР по Республике Калмыкия, Новосибирской, и Тверской областям в связи с «серьезными недостатки в организации работы». Сейчас в отношении руководителей управлений в вышеуказанных регионах проводятся комиссионные служебные проверки «для полного и объективного исследования причин снижения показателей по основным направлениям деятельности подразделений».

«Анализ работы этих подразделений показал, что причинами допущенных нарушений являются управленческие ошибки руководящего состава, недостатки в планировании, волокита при расследовании уголовных дел и проведении проверок по сообщениям о преступлениях, неправильно расставленные приоритеты в организации учебно-воспитательной работы региональных следственных управлений и иные факторы»,— отметили в СКР.

Алексей Назиин возглавляет курское региональное управление СКР с июля 2016 года. Отметим, что в прошлом году председатель СКР Александр Бастрыкин давал поручение Алексею Назину тщательно проверить «все озвученные в СМИ доводы» на предмет законности выдачи разрешений на строительство сооружений в охранной зоне заповедника в селе Кукуевка Курской области и «доложить об обстоятельствах расследования уголовного дела». По данному факту следственным управлением СКР по Курской области расследовалось уголовное дело по признакам халатности и превышения полномочий (ч.1 ст. 293, ч.1 ст. 286 УК РФ), но чем оно закончилось, неизвестно.

О том, какие документы могут мешать развитию Кукуевки, читайте в публикации “Ъ-Черноземье“.

Мария Старикова