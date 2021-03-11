В Армавире объявлены в розыск участники уличной перестрелки

Жители города Армавира Анзор Московцов, Аркадий Нерсесов и Василий Фролов объявлены в федеральный розыск по подозрению в покушении на убийство, сообщило следственное управление СКР по краю. По данным следствия, ночью 6 марта во время ссоры на улице подозреваемые открыли стрельбу и ранили местного жителя.

Следственное управление сообщило, что конфликт начался в кафе, мужчины вышли на улицу, где между ними завязалась драка. В ходе конфликта фигуранты произвели в потерпевшего не менее четырех выстрелов из огнестрельного оружия. Потерпевший смог убежать и обратиться в больницу, где ему была оказана медицинская помощь.

Анна Перова, Краснодар