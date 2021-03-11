За два месяца на переездах СКЖД было зафиксировано 120 нарушений ПДД

За период с января по февраль 2021 года на переездах Северо-Кавказской железной дороги было зарегистрировано 120 нарушений правил дорожного движения, сообщает пресс-служба СКЖД. Отмечается, что в отношении 35 водителей сотрудники ГИБДД применили меры административного воздействия, в том числе и штрафы.

Как отмечается в сообщении, за первые два месяца этого года на переездах железной дороги произошло четыре ДТП, в которых пострадали четыре человека. В 2020 году за тот же период на СКЖД случилось три ДТП, в которых один человек получил травмы, а один погиб.

Наталья Шинкарева