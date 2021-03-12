ЦСКА чего-то не догоняет

ЦСКА не сумел реабилитироваться за разгромное, с разницей в 30 очков, поражение в предыдущем туре Евролиги от «Анадолу Эфеса». В четверг армейцы в матче 29-го тура принимали «Милан» и из-за полностью проваленной первой четверти уступили со счетом 76:84.

Матч прошлого тура для ЦСКА сложился так, что и болельщики, и игроки красно-синих наверняка хотели бы просто вычеркнуть его из памяти. Армейцы ведь не просто уступили, в этом нет ничего особенного, они проиграли «Анадолу Эфесу» с разницей в 30 очков. Да, по личным встречам перевес все равно остался за ЦСКА, потому что в московском матче он разбил стамбульцев с перевесом в 35 очков. Но крупные победы ЦСКА — штука привычная. А вот с «минус 30» армейцам в Евролиге вообще никогда сталкиваться не приходилось.

ЦСКА три дня спустя отыгрался на подвернувшемся под руку «Цмоки-Минск» в чемпионате Единой лиги ВТБ, но это была не та победа, после которой прошла бы горечь от стамбульского вояжа. Тут нужна жертва покрупнее — «Милан», например. Итальянцы в Евролиге шли третьими, впритык к ЦСКА. В матче первого круга они уступили армейцам только в овертайме. Команды связывают заметные «родственные» отношения, что всегда придает противостоянию остроты. Например, главный тренер «Милана» Этторе Мессина долго тренировал ЦСКА, а потом он же выгнал из «Милана» Майка Джеймса, который теперь работает мотором армейского коллектива. Или вот лидеры «Милана» Кайл Хайнс и Серхио Родригес, которые не так давно были топами в ЦСКА. Хайнс так вообще в Москве капитанствовал.

Сам матч начался, скажем так, странно. Было ощущение, что встречаются не два равных соперника, а команды из разных лиг. ЦСКА, словно застряв в стамбульском кошмаре, буквально стоял и смотрел, как гости веселятся.

Веселился Хайнс, успевавший не только привычно расталкивать всех под щитами, но даже примерять на себя роль разыгрывающего, радовался Родригес, с нескрываемым энтузиазмом бил с разных дистанций Кевин Пантер. ЦСКА, даже когда отрыв соперника перевалил за десять очков, ничего не предпринимал, не считая разве что редких попыток Джеймса что-то сделать за счет сугубо индивидуальных действий. Итог — 10:30 в пользу «Милана» после первых десяти минут.

Но, может, и хорошо, что этот провал, раз уж ему суждено было случиться, пришелся на самое начало матча. Время, чтобы попытаться выправить ситуацию, было. И ЦСКА уже во второй десятиминутке попытался качнуть маятник в другую сторону. Не без успеха. За счет наладившейся наконец игры в защите армейцы уже не позволяли «Милану» и половины прежних вольностей, а сами довольно быстро сокращали отставание, в моментах даже до пяти очков. Но было бы слишком просто, если бы хозяевам удалось взять и как ни в чем не бывало оправиться от нокдауна. Да и Мессина хоть и нервничал, все же держал нити управления командой.

«Милан» раз за разом возвращал отрыв на отметку «около 10». И этот дефицит тяжелым ярмом лежал на ЦСКА.

У армейцев вроде бы все наладилось, очень хороши были и Джеймс, и Торнике Шенгелия, а Джоэль Боломбой и Йоханнес Фойтманн нащупали подходы к игре против Хайнса. Вопрос был в том, хватит ли ЦСКА сил — физических и моральных, чтобы продолжать погоню до самого конца. Не хватило, хотя в отсутствии самоотдачи армейцев не упрекнешь. ЦСКА уступил со счетом 76:84 и опустился в турнирной таблице на третье место.

Александр Петров