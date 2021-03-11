Депутаты предложили штрафовать СМИ за умолчание о запрете террористических организаций

В России могут ввести административную ответственность в виде штрафа за упоминание в СМИ террористических организаций без указания, что они запрещены или ликвидированы. Законопроект о внесении изменения в КоАП предложили глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и зампред комитета Сергей Боярский (оба — «Единая Россия»).

За нарушение граждан предлагается штрафовать на сумму от 2 тыс. до 2,5 тыс. руб., должностных лиц — от 4 тыс. до 5 тыс. руб., юрлиц — от 40 тыс. до 59 тыс. руб., также предусмотрена конфискация предмета правонарушения. Непосредственный запрет будет вписан в закон «О СМИ», сообщают «Известия».

По словам авторов проекта, сейчас в КоАП предусмотрена ответственность за распространение информации об экстремистских организациях из перечня Минюста без указания, что они ликвидированы или запрещены. При этом ФСБ ведет единый список организаций, в том числе иностранных, признанных террористическими, но при распространении сведений о них указание на их ликвидацию или запрет необязательно.

Госдума планирует принять законопроект в апреле. По данным издания, все фракции парламента и правительство готовы поддержать его.