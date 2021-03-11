Умер изобретатель аудиокассеты Лу Оттенс

Нидерландский инженер Лу Оттенс, придумавший аудиокассету, умер в возрасте 94 лет, сообщает газета NRC Handelsblad. Он скончался 6 марта в своем доме в деревне Дуйзел в провинции Северный Брабант на юге Нидерландов.

Лодевейк Фредерик Оттенс родился в Беллингволде в 1926 году. В 1952-м он начал работать в компании Philips, где позже возглавил департамент разработки новых продуктов. Под его руководством был создан первый портативный магнитофон Philips EL 3585, а в 1963 году представлена первая компакт-кассета с магнитной лентой. Лу Оттенс также участвовал в разработке компакт-диска. В мире продано более 100 млрд кассет и 200 млрд компакт-дисков.