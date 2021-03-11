Польша обвинила российского консула в распространении COVID-19

Российский консул в Познани Игорь Ощепков не соблюдал режим самоизоляции после заражения коронавирусом, сообщил пресс-секретарь министра—координатора спецслужб Станислав Жарын. В феврале Польша объявила консула персоной нон грата, он уже покинул страну.

«Несмотря на получение информации о заражении коронавирусом, консул не соблюдал санитарные правила, принимал участие во встречах, появлялся в общественных местах, подвергая опасности жизни других людей»,— сказал господин Жарын Польскому агентству печати. Он назвал поведение консула безответственным.

По данным Польского телевидения, дипломат получил положительный результат теста 21 января, за три дня до этого наличие вируса подтвердилось у его жены. 8 февраля Польша объявила его персоной нон грата в ответ на высылку польского консула из России после его участия в незаконных акциях.