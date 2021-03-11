Роскачество: маски не защищают от вирусов на 100%

Ни одна из медицинских масок не обеспечивает полной защиты от вирусов, сообщило Роскачество по итогам исследования, проведенного совместно с Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА). По итогам испытаний, наибольшую степень защиты от вирусов показала нетканевая маска МД СТМ с вирусной проницаемостью 56,2%.

В исследовании Роскачества участвовали маски 14 торговых марок. «Итоги эксперимента: все маски пропускают вирусы. К сожалению, ни одна маска не гарантирует стопроцентной защиты от вирусов»,— указано на сайте организации. Роскачество также отметило, что три протестированные тканевые маски — Save Tex, Organic Bug и Одинцовской швейной фабрики — показали низкий процент защиты от бактерий.

Роскачество отметило, что рекомендуют нетканевые маски МД СТМ и Petty Star Mask по итогам исследований вирусной и микробной проницаемости, а также исследований прочности креплений и воздухопроницаемости. Маски ООО «Фастфэшн» и «Инвита» были рекомендованы только с соблюдением других мер профилактики. Роскачество не рекомендовало маски Hydrop и ООО «Дуэт» из-за низкой эффективности против стафилококка, а маску SmartMi — из-за несоответствия минимальному уровню вирусной проницаемости. Роскачество также не смогло порекомендовать ни одну из тканевых масок.

В начале марта глава Минздрава РФ Михаил Мурашко призвал россиян соблюдать меры защиты от коронавируса и, в частности, носить маски. По его словам, это позволит избежать третьей волны распространения COVID-19 в стране.