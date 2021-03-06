Попова взяла под личный контроль ситуацию с отравлением в Красноярске

Глава Роспотребнадзора Анна Попова взяла под личный контроль ситуацию с массовым отравлением школьников в Красноярске, сообщила пресс-служба ведомства. С 18 февраля по 1 марта в городе зарегистрирован 91 случай отравления учеников в возрасте от 7 до 14 лет в 25 школах.

«Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова взяла под личный контроль ситуацию с заболеваемостью иерсиниозной инфекцией среди учащихся города Красноярска»,— говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

Иерсиниозная инфекция — болезнь, проявляющаяся лихорадкой, интоксикацией, поражением желудочно-кишечного тракта, суставов, кожи и печени.

В ведомстве уточнили, что эпидемиологическое расследование уже проводит управление Роспотребнадзора по региону, также к работе привлечен референс-центр по мониторингу за иерсиниозами Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера.

По данным СКР по региону, возможным источником распространения инфекции является один из цехов организации, занимающейся первичной переработкой и упаковкой овощей. Возбуждены два уголовных дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей) и по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).