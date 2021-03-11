ПСЖ и «Ливерпуль» не отдали запас

Очередными четвертьфиналистами Лиги чемпионов стали ПСЖ и «Ливерпуль», которые не растранжирили огромный запас прочности, добытый в первых матчах 1/8 финала. Парижане в ответной встрече сыграли с «Барселоной» вничью — 1:1, а ливерпульцы снова одолели «Лейпциг» — 2:0.

Несложно представить, какие мысли крутились в голове у тех, кто неравнодушен в «Барселоне», в первые минут 20-25 парижского матча. Многие их этих людей наверняка поверили в то, что шансы на спасение после домашних 1:4 и в самом деле есть. ПСЖ играет — ну, что ли, вот именно так, как чаще всего и играют команды, имеющие такое железобетонное преимущество. Что уж там — без особой страсти играет. А у «Барселоны» все впереди складывается неплохо, она раскатывает эту несильно напрягающуюся оборону. И в памяти сами собой возникают картинки, связанные с не такими уж давними событиями. 2017 год, и каталонцы в ответном матче play-off Лиги чемпионов исправляют даже более серьезный — 0:4 — конфуз первого матча против того же ПСЖ. Всякое бывает…

А потом, вслед за фиксацией территориального, игрового преимущества, у «Барселоны» пошли и моменты. Усман Дембеле бил в дальний угол, заставляя выручать хозяев голкипера Кейлора Наваса. У Серджиньо Деста вышло еще опаснее. Тут, чтобы уберечься от гола, ПСЖ понадобилась не только реакция Наваса, но и помощь перекладины, в которую от его вскинутой вверх ладони отскочил мяч. Вслед за этим в центре внимания опять очутился Дембеле. Его прострел на Лионеля Месси грозил Навасу расстрелом от аргентинца. Дембеле, чтобы устроить его, совсем чуть-чуть не хватило точности. Да это было жутко похоже на созревающий гол.

И можно представить, как плотно стиснули зубы в бесполезной злобе эти только что поверившие в «Барселону» люди, когда во время взятой ею короткой передышки Клеман Лангле наступил в штрафной на ногу Мауро Икарди и на пустом месте заработал пенальти в каталонские ворота, а Килиан Мбаппе его реализовал. Интрига ведь готова была родиться, а ее уничтожают под корень!

Лионель Месси и Килиан Мбаппе Фото: Gonzalo Fuentes, Reuters

Но нет, окончательно умирать она не хотела. «Барселона», как ни странно, пережив такое потрясение, не скисла, а Месси с двух десятков метров пальнул без вариантов для Наваса. А перед перерывом фактически на пустом месте «привез» пенальти уже для «Барселоны» Левин Курзава, заехавший в штрафной вытянутой ногой в колено Антуану Гризманну. Но ничего хорошего из этого эпизода «Барселона» для себе не извлекла. Забивать одиннадцатиметровый выпало Месси, но Навас, уже метнувшись в угол, зацепил отправленный по центру мяч ногой и, удивительно везучий в этот вечер, снова дождался рикошета не в сетку, а в перекладину.

А дальше был скучноватый второй тайм. «Барселона» все еще была недурна, настойчива но ПСЖ игру «подсушивал». И «подсушивал» грамотно — так, чтобы ограничить соперника минимумом шансов. В общем, то, что новый подвиг каталонцам не светит, стало ясно задолго до финального свистка.

«Лейпцигу» в матче с «Ливерпулем» тоже требовалось отыгрывать в гостевом матче приличное отставание. Но для него расклад казался все же более благоприятным, чем для «Барселоны». Во-первых, матч лишь формально был гостевым — соперники снова встречались в Будапеште. Во-вторых, 0:2 — немножко лучше, чем 1:4. В-третьих, с «Ливерпулем» нынче творится что-то настолько скверное, что как-то даже нелепо приравнивать уверенную победу над ним мощного немецкого клуба к чуду. Треплют ливерпульцев в Англии и противники куда слабее.

Но поразительным образом Лига чемпионов осталась для них нетронутым цунами кризиса островком благополучия. В этом турнире проблемы «Ливерпуля» куда-то исчезают. Он почти безупречно провел первый матч против «Лейпцига» и так же надежен был в ответном.

Преимущество у английской команды было и до перерыва, однако он обошелся без забитых голов. А во втором Мохамед Салах и Садио Мане использовали бреши в лейпцигской обороне. Это в чемпионате Англии по поводу продуктивности форвардов ливерпульцев, их тонуса уйма вопросов. В главному еврокубке они на пике.

Алексей Доспехов