11 марта, четверг
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Дептранс предложил установить почтоматы в московском метро

Дептранс Москвы анонсировал аукцион на право размещения почтоматов в столичном метрополитене. Он состоится завтра, 11 марта.

«Это удобно — если вы делаете интернет-заказ, получить посылку можно на ближайшей станции»,— говорится в Telegram-канале ведомства. В дептрансе добавили, что «размещение почтоматов в мосметро — это не только удобный сервис для наших пассажиров, но и способ повысить небилетные доходы, которые пойдут на развитие метро, как в случае с вендингом и банкоматами».

«Мы будем рады, если в нем (аукционе.— “Ъ”) будут участвовать разные представители рынка. Все заявки от участников обезличены: если кто-то указывает сведения о компании, то он не допускается к участию в аукционе»,— говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в московском метро вскоре могут протестировать работу сети 5G на частотах 3,4–3,8 ГГц. Соответствующую заявку «дочки» «Ростелекома» Freshtel должна рассмотреть Госкомиссия по радиочастотам на мартовском заседании, написали «Ведомости».

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