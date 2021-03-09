5G могут протестировать в метро Москвы и Казани

«Дочке» «Ростелекома» Freshtel могут разрешить протестировать работу сети 5G в метро Москвы и Казани на частотах 3,4–3,8 ГГц. Заявку компании должна рассмотреть Госкомиссия по радиочастотам на мартовском заседании, пишут «Ведомости». «Ростелеком» при этом может остаться единственным оператором, у которого будет доступ к такой частоте.

Частоты 3,4–3,8 ГГц — наиболее распространенный диапазон для 5G во всем мире. Они обходятся операторам дешевле, поскольку требуют меньшего количества базовых станций, чем, например, диапазон 4,8–4,99 ГГц, который выделили российским операторам. Диапазон 3,4–3,8 ГГц в России в основном занят средствами связи силовых структур.

В материалах к заседанию говорится, что решение еще не согласовано — еще не поступили заключения от ключевых членов комиссии. В «Ростелекоме» подтвердили подачу заявки.

«Сейчас российский бизнес оказался под угрозой потери конкурентоспособности, так как во всем мире сети 5G уже запускаются в коммерческую эксплуатацию, а в России их не ожидается до 2024 года. Нужны хотя бы полигоны и опытные зоны, пусть эти зоны будут в таких местах, где создание помех другим сетям связи невозможно, например в метро. Нужно срочно накапливать цифровые компетенции по использованию 5G в различных отраслях экономики»,— сказал представитель «Ростелекома» Валерий Костарев.

Ранее компания МТС запустила в Москве первую в России пилотную сеть 5G для частных пользователей. К сети смогут подключиться абоненты, использующие смартфоны с поддержкой 5G. Участников пилотного проекта МТС будет выбирать на основе обезличенного анализа данных об их передвижении, близости к пилотным локациям и профиле потребления услуг.