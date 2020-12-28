ЛДПР не вписалась за пенсионеров

Думская оппозиция не смогла собрать 90 подписей депутатов для обращения в Конституционный суд (КС) по вопросу соответствия Основному закону нормы об отмене индексации пенсий работающих пенсионеров. Под документом подписались инициаторы жалобы из «Справедливой России», коммунисты и даже один единоросс, но ЛДПР обращение в КС не поддержала. В партии свою позицию объясняют «некорректным» текстом запроса.

О том, что «Справедливой России» (СР) не удалось собрать необходимое количество подписей для обращения в КС по вопросу о конституционности нормы, приостановившей индексацию пенсий работающим пенсионерам, лидер СР Сергей Миронов заявил на последнем в этом году пленарном заседании 24 декабря. По его словам, помимо «Единой России», которая с самого начала не поддерживала предложения оппозиции о защите прав работающих пенсионеров, не подписалась под документом также фракция ЛДПР. При этом даже среди единороссов нашелся один депутат, поставивший свою подпись, сообщил господин Миронов, но не раскрыл его фамилии.

Всего, по словам лидера СР, удалось собрать 56 подписей из необходимых по закону 90.

Напомним, о начале сбора подписей для обращения в КС Сергей Миронов объявил 26 ноября. В соответствии с принятыми летом поправками к Конституции индексация пенсий должна проводиться «не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом». Но в обновленной ст. 75 не уточняется, касается ли это работающих пенсионеров. Их пенсии не индексируются с 2016 года для уменьшения дефицита Пенсионного фонда.

Обосновывая отказ ЛДПР подписываться под обращением, глава думского комитета по социальной политике Ярослав Нилов ранее говорил “Ъ”, что фракция просто не успела рассмотреть этот вопрос на своем заседании из-за загруженной повестки Думы. Теперь же он объясняет, что текст запроса, представленный для подписания, нуждался в коррективах, связанных с «хитро прописанными нормами закона». По словам господина Нилова, СР согласилась с необходимостью корректировки запроса, но новый вариант руководству ЛДПР показан так и не был. При этом ЛДПР ранее внесла законопроект на эту тему, но палата его пока не рассмотрела. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев заверил “Ъ”, что позиция партии «не связана с политикой».

Справоросс Валерий Гартунг, который должен был представлять депутатов в КС, назвал объяснения Ярослава Нилова «отговорками». По словам господина Гартунга, он сразу пообещал господину Нилову, что его замечания будут учтены без проблем («там два слова поправить»), но все равно от ЛДПР не последовало никакой реакции. Напомним, что под обращением оппозиционеров в КС об обжаловании закона о повышении пенсионного возраста в декабре 2018 года ЛДПР тоже подписалась последней, спустя почти две недели после других фракций, ссылаясь на то, что якобы поздно получила документы от КПРФ.

Ранее осведомленный источник “Ъ” связывал затягивание процесса обращения думских оппозиционеров в КС с позицией администрации президента. Этот вопрос поднимался и на итоговой пресс-конференции президента Владимира Путина 17 декабря. Он тогда сказал, что возврат индексации пенсий работающим пенсионерам зависит от «бюджетной обеспеченности», и добавил, что власти «думают» об этой проблеме. На это отреагировали и единороссы: первый замглавы фракции Андрей Исаев заявил, что его однопартийцы намерены «в ближайшее время возобновить диалог с правительством» по этому вопросу. Правда, в ответ на просьбу “Ъ” пояснить, что именно предлагает фракция, господин Исаев не смог сообщить «никаких подробностей».

ЛДПР в этом вопросе действует как партнер власти, считает политолог Константин Калачев.

«Итоговая конфигурация выборов в Госдуму, похоже, утверждена, президент настроен консервативно, в Думе нужны проверенные патриотические силы. ЛДПР не готова в действительно важных для власти вопросах бежать впереди паровоза. По сценарию все хорошее должно исходить от "Единой России". Ну и в пиаре Миронова жириновцы участвовать тем более не хотят»,— резюмирует эксперт.

Тема возврата индексации пенсий работающим пенсионерам будет одной из ключевых в социально-политических дискуссиях в ближайшей перспективе, в том числе и в преддверии выборов в Госдуму-2021, говорит глава ИСЭПИ Дмитрий Бадовский: «Тем более что на недавней пресс-конференции президент Путин дал понять, что этот вопрос важен. Кроме того, сейчас периодически ведутся дискуссии о дополнительной поддержке отдельных категорий пенсионеров, в том числе работающих». На этом фоне все партии, и не только оппозиция, ищут «точку входа» в эту тему, отмечает эксперт: «КПРФ и СР видят для себя смысл политизировать вопрос через обращение в КС. ЛДПР может не хотеть сливаться здесь с левыми партиями и терять собственную позицию и инициативу, тем более что за ЛДПР и ключевой комитет Госдумы по труду и социальной политике». Поэтому партия Владимира Жириновского будет выдвигать по этой теме свои собственные инициативы, в том числе отслеживая дискуссии в правительстве о возможных, по крайней мере частичных решениях по индексации пенсий отдельным категориям работающих пенсионеров, предполагает господин Бадовский.

Мария Макутина, Ксения Веретенникова